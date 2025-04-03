家有幼兒請留心！含「薄荷」藥膏恐引發呼吸停止

清明節連假即將來臨，許多人已安排出遊或掃墓行程，也習慣隨身攜帶各式防蚊蟲藥品，如綠油精、萬金油、曼秀雷敦等，來防範蚊蟲叮咬。這些藥品被認為較為安全，可於藥房、合格藥妝店、網路商店或便利商店購得。然而，使用這類藥品時，仍需留心特定族群，尤其嬰孩等的使用限制及相關注意事項。

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區藥劑科藥劑師張鈞婷表示，上述這類成藥的主要成分是薄荷醇(menthol)，又名薄荷油，為薄荷(peppermint)及綠薄荷(spearmint)等植物中的揮發油成分之一。此外，樟腦(camphor)、尤加利精油(eucalyptus oil)及松節油(turpentine)等類似成分也常見於此類藥品。薄荷醇具有清涼、止癢、止痛、抗發炎及抗菌等效果，因此常被添加於藥物中以治療皮膚癢感。當皮膚癢時，塗抹含薄荷醇的外用藥膏，藉由其擴張血管作用，能帶來清涼感，從而有效止癢。

未滿兩歲禁用「薄荷醇」藥品 嚴重恐引起呼吸停止

張鈞婷藥劑師提醒，雖然這類藥品效果不錯，對一般人來說，適當使用此類藥品不會有太大問題，但部分特定族群要額外注意，比如患有葡萄糖-6-酸鹽去氫酶缺乏症(Glucose-6-phosphate Dehydrogenase，G6PD，俗稱蠶豆症)的患者，使用此類藥品可能導致溶血性貧血。

除此之外，如果要塗抹的對象是嬰幼兒，情況也會大不相同。研究顯示，薄荷醇對兩歲以下的嬰幼兒可能會引發不良反應，若是在鼻部、臉部或胸部塗抹藥膏時，風險更高。兩歲以下嬰幼兒使用含薄荷醇及類似成分藥品，可能會導致癲癇、意識障礙、黃疸，甚至會因為藥品的神經抑制效果，而引起呼吸停止等嚴重後果。因此不建議這些年齡層的孩子使用此類藥品。若有使用需求，務必在醫生或藥劑師建議下謹慎使用。