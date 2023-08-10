家有ADHD小孩 掌握教養6大招！

注意力不足過度活躍症(ADHD)是與腦部神經發展異常有關，而治療方式需持續經由醫療、家庭及學校三方共同攜手合作，能有效改善症狀與障礙。

注意力不足過度活躍症的孩子情緒調節能力較弱，容易產生學校適應、家庭互動等問題，使得父母常介入孩子的行為，讓親子間關係緊張。臺北市政府衛生局指出，家有ADHD小孩的父母要更有耐心，適當的教導他們學習「控制和處理情緒」，因此協助父母學習無條件的愛、包容和溝通等教養策略，讓ADHD小孩也可以在愛與被了解的環境下成長、自由揮灑，進而改善親子關係，促進家庭生活品質。

大眾對ADHD小孩及其家庭仍存有許多錯誤認知，例如過度活躍是因後天教養和家庭教養導致的、ADHD小孩長大就會好等迷思。

中華民國ADHD小孩協會創會理事長，同時也是ADHD小孩的母親何善欣表示，大眾對ADHD小孩及其家庭仍存有許多錯誤認知，例如過度活躍是因後天教養和家庭教養導致的、ADHD小孩長大就會好等迷思，事實上注意力不足過度活躍症(ADHD)是與腦部神經發展異常有關，而治療方式需持續經由醫療、家庭及學校三方共同攜手合作，能有效改善症狀與障礙。

建立孩子生活秩序感，結構化的環境和可預期的生活節奏可幫助安定孩子的心和行為。

陪伴 ADHD 小孩 6 大招教養策略

陪伴ADHD小孩成長大不易，何善欣以親身照護的經驗，分享給家長們6大招教養策略：

第1招：充實相關知識、真正認識ADHD，審慎判斷資訊正確或有效性，判斷如何運用資源，才能有效地協助ADHD小孩。

第2招：成為爭取孩子資源的守門人，涉獵可信的資訊來源，為孩子做最佳的判斷選擇和資源配置。

第3招：建立孩子生活秩序感，結構化的環境和可預期的生活節奏可幫助安定孩子的心和行為。

第4招：幫助孩子累積成功經驗，ADHD小孩需要更多的輔導、協助和紀律，建立自信心和成功經驗的累積很重要。

第5招：建構健康的生活習慣，ADHD患者傾向有不良的健康習慣或生活方式，從小養成良好的生活習慣，可降低不良飲食習慣、睡眠障礙、意外腦部外傷、抽菸或喝酒等健康風險。

第6招：照顧自己、適當休息，身為父母，要將距離拉遠，從更高、長遠的角度看ADHD和孩子的未來，甚麼最重要、甚麼才是我們期望的人生藍圖。建置支持網絡，讓身體、心理、精神及社會各方面保持平衡，才能陪伴ADHD小孩走長遠的路。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】