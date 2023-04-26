家計會推合併子宮頸篩查檢測 收費$750

子宮頸癌為2020年本港女性最常見癌症的第7位，亦於女性致命癌症中排第8位，惟僅有約一半的婦女曾接受子宮頸篩查。香港家庭計劃指導會推出「人類乳頭瘤病毒(HPV)DNA檢測與子宮頸細胞檢驗(液基薄層柏氏抹片)的合併檢測」，收費為750元，呼籲25至64歲曾有性行為的婦女定期進行篩查，以預防子宮頸癌。 逾95%的子宮頸癌由hr-HPV引起，HPV病毒一般出現在曾有性行為的人士上，大部分受感染人士均無症狀，並可自行清除病毒，但當持續感染高風險類型的HPV，就可能導致癌前病變，並有機會在數年間發展成癌症。

多國已納入篩查計劃 現時多國已將HPV DNA檢測納入子宮頸篩查計劃中，世界衛生組織已於前年7月更新有關指引，以HPV DNA檢測為各種篩查建議方法的首選；香港婦產科學院亦建議將HPV DNA檢測納入子宮頸預防策略中的主要篩查方法中，而香港大學於2020年發表的一項研究亦顯示合併檢測能夠於較早期發現癌前病變。 家計會執行總監林慧翔表示，HPV DNA檢測有較高的靈敏度，能夠檢測出致癌的高危HPV(hr-HPV)類型，結合液基薄層柏氏抹片，可以更準確地評估婦女的子宮頸癌風險，及早治療，有望降低子宮頸癌的發病率。 篩查間距延至5年 合併檢測只須採樣一次，便可進行兩個檢測，亦可提高篩檢的靈敏度，如結果均為陰性，下次篩查的間距就可由3年延至5年；如兩者均呈陽性，則會直接獲轉介接受子宮頸窺鏡檢查。家計會高級醫生王靜妍指出，合併檢測可為婦女提供雙重的信心保障，「醫生可根據子宮頸細胞檢驗報告作分流，決定是否需要接受子宮頸窺鏡檢查，尤其年輕女性短暫性感染HPV的比率較高，可減低因過度診斷及過度治療帶來的焦慮和痛楚。」