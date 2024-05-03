家計會終止懷孕服務收費多少？有甚麼優點及缺點？要通知家長嗎？

無論是由於胚胎發展不正常、孕婦身體情況不容許繼續懷孕或其他原因，終止懷孕都是一個十分艱難的抉擇。終止懷孕在香港家計會的輪候時間有多長？合法終止懷孕的條件或影響又包括什麼？讓Bowtie團隊一文為大家搜集家計會終止懷孕服務的詳情。 家計會的終止懷孕服務資料 在香港，若有2名醫生均同意流產是為孕婦或胎兒的福祉著想，該名孕婦便可合法地進行人工流產以終止懷孕。而除了在政府認可的指定醫院包括明德國際醫院、港怡醫院、仁安醫院和養和醫院外，家計會日間醫療中心是另一個合法途徑並由註冊醫生施行終止懷孕。家計會提供的終止懷孕方式有2種，而2種的成效及安全程度都相若：

不合適於家計會進行終止懷孕的原因 雖然終止懷孕過程一般都十分安全，但仍有部分人士不適合進行。家計會會以醫生的專業判斷去篩選並剔除不合適於家計會進行終止懷孕的人士，其中包括：

家計會終止懷孕服務收費 香港家計會為志願機構，致力為符合終止懷孕條件的女性提供不同形式及安全的終止懷孕服務，各種服務的收費如下：

終止懷孕後的影響 終止懷孕是一個迫不得已和困難的選擇，儘管相關的後遺症在香港較少見，但亦值得多加留意，具創傷性及長遠的生理和心理影響包括：

如何預約？會通知家長嗎？ 終止懷孕是一個影響一生及重要的決定，家計會建議有關人士慎重考慮，及詳閱有關詳情後才作決定。 根據醫療專業守則，家計會在為18歲以下人士進行早期終止懷孕前，必須要經家長或監護人簽名同意方可進行。至於18歲或以上人士，家計會則會取決於當事人的心智成熟程度而決定通知家長與否。 家計會會按照尋求終止懷孕服務的孕婦的歲數和婚姻狀況，而有不同的預約方法： 網上預約青少年驗孕/終止懷孕服務連結

此外，終止懷孕前後均有跟進醫療及輔導服務。家計會轄下各診所均能提供終止懷孕手術諮詢，接納終止懷孕申請前，就診者最少需要到診 2 次。 護士在首次接見就診者時，將會詢問病歷、進行尿液驗孕，以及提供有關終止懷孕的基本資料及輔導。由於終止懷孕是一項重要決定，家計會建議就診者於初診後重新慎重考慮。若就診者決定終止懷孕，護士將安排就診者再次約見醫生，商議及評估終止懷孕風險，並且進行身體及盆腔檢查，以確定就診者是否適合於家計會進行終止懷孕。

等幾耐才能到診？ Bowtie 團隊曾致電家計會查詢，預約服務需要由懷孕女士本人致電預約。灣仔青少年保健中心需要大概 2 個工作天前預約；而旺角青少年保健中心則只接受 1 個工作天前約期。約期後，家計會職員會先初步評估求診者，合適人士會再轉介醫生，作進一步評估及預約手術期。 本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載