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健康
2022-07-21 17:33:25

家計會終止懷孕服務收費多少？有甚麼優點及缺點？需要通知家長嗎？

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不少人選擇到家計會終止懷孕。（資料圖片）

無論是由於胚胎發展不正常、孕婦身體情況不容許繼續懷孕或其他原因，終止懷孕都是一個十分艱難的抉擇。終止懷孕在香港家計會的輪候時間有多長？合法終止懷孕的條件或影響又包括什麼？讓Bowtie團隊一文為大家搜集家計會終止懷孕服務的詳情。

家計會的終止懷孕服務

在香港，若有2名醫生均同意流產是為孕婦或胎兒的福祉著想，該名孕婦便可合法地進行人工流產以終止懷孕。而除了在政府認可的指定醫院包括明德國際醫院、港怡醫院、仁安醫院和養和醫院外，家計會日間醫療中心是另一個合法途徑並由註冊醫生施行終止懷孕。家計會提供的終止懷孕方式有2種，而2種的成效及安全程度都相若：

 

藥物終止懷孕

手術終止懷孕

方法

用藥物來刺激子宮收縮及子宮頸擴張，從而將子宮內的懷孕組織排出。

將子宮頸擴張及經子宮頸放入吸管，用真空將胚胎組織吸走。

麻醉

毋須麻醉

局部或監測麻醉

優點
  • 避免手術和麻醉及其相關風險
  • 過程仿如行經，比較自然
  • 需到診 1 次進行手術及覆診 2 次
  • 完全流產率稍高
  • 手術後流血的時間較短

缺點
  • 需到診 2 次及覆診較多次，以確定完全流產
  • 如藥物未能引致完全流產，需以手術終止懷孕
  • 併發症包括受感染、嚴重出血、盤腔感染更可能影響生育能力
  • 藥物副作用包括腹痛、發熱、作悶、腹瀉、藥物過敏
  • 流產程序有機會失效
  • 屬創傷性的外科手術
  • 手術風險包括子宮頸或子宮腔受損、受感染、出血、宮腔黏連影響日後生育
  • 監測麻醉的副作用包括噁心、嘔吐、頭暈、頭痛、全身疼痛
  • 監測麻醉的併發症包括呼吸困難、中風、冠心病
  • 感覺上欠缺私隱、自主權

不合適於家計會進行終止懷孕的原因

雖然終止懷孕過程一般都十分安全，但仍有部分人士不適合進行。家計會會以醫生的專業判斷去篩選並剔除不合適於家計會進行終止懷孕的人士，其中包括：

  • 流產當天的胎齡超過 10 週
  • 對需用的藥物有過敏
  • 多個子宮肌瘤
  • 有 2 次或以上的剖腹產子經驗
  • 貧血
  • 嚴重疾病如末期癌症

服務收費

香港家計會為志願機構，致力為符合終止懷孕條件的女性提供不同形式及安全的終止懷孕服務，各種服務的收費如下：

服務

收費

藥物終止早期懷孕

3,500元（居港權人士） /4,700元（非居港權人士）

終止早期懷孕手術

局部麻醉進行

3,500元（居港權人士） / 4,700元（非居港權人士）

監測麻醉

2,000元

 

終止懷孕後的影響

終止懷孕是一個迫不得已和困難的選擇，儘管相關的後遺症在香港較少見，但亦值得多加留意，具創傷性及長遠的生理和心理影響包括：

  • 嚴重／大量出血
  • 感染甚至細菌入血
  • 發燒
  • 與手術麻醉有關的併發症
  • 消化系統不適
  • 對子宮造成傷害例如穿孔或破裂
  • 子宮內出現感染或黏連
  • 子宮頸撕裂
  • 不完全流產
  • 巨大的內疚感
  • 自我傷害甚至自殺
  • 酗酒

如何預約？會通知家長嗎？

終止懷孕是一個影響一生及重要的決定，家計會建議有關人士慎重考慮，及詳閱有關詳情後才作決定。

根據醫療專業守則，家計會在為18歲以下人士進行早期終止懷孕前，必須要經家長或監護人簽名同意方可進行。至於18歲或以上人士，家計會則會取決於當事人的心智成熟程度而決定通知家長與否

家計會會按照尋求終止懷孕服務的孕婦的歲數和婚姻狀況，而有不同的預約方法：

26歲以下未婚人士：

需要先到青少年保健中心查詢及預約：灣仔青少年保健中心（預約電話：25754799）、旺角青少年保健中心（預約電話：27704994）或葵芳青少年保健中心（預約電話：24432773）。

26歲以上或已婚人士：

則毋須預約服務，家計會亦不會就求助者終止懷孕詳情通知家長，申請終止懷孕服務的人士在親臨各節育指導診所前，可先致電家計會設立的遠程健康熱線：51736313，以了解終止懷孕服務的申請程序、進行健康評估的重要性及終止懷孕的方法，以便申請人士作出知情的選擇。

此外，終止懷孕前後均有跟進醫療及輔導服務。家計會轄下各診所均能提供終止懷孕手術諮詢，接納終止懷孕申請前，就診者最少需要到診 2 次。

護士在首次接見就診者時，將會詢問病歷、進行尿液驗孕，以及提供有關終止懷孕的基本資料及輔導。由於終止懷孕是一項重要決定，家計會建議就診者於初診後重新慎重考慮。若就診者決定終止懷孕，護士將安排就診者再次約見醫生，商議及評估終止懷孕風險，並且進行身體及盆腔檢查，以確定就診者是否適合於家計會進行終止懷孕。

等幾耐才能到診？

Bowtie 團隊曾致電家計會查詢，預約服務需要由懷孕女士本人致電預約。灣仔青少年保健中心需要大概 2 個工作天前預約；而旺角青少年保健中心則只接受 1 個工作天前約期。約期後，家計會職員會先初步評估求診者，合適人士會再轉介醫生，作進一步評估及預約手術期。

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

常見問題：

問：家計會地址在那？

答：家計會的灣仔總會在軒尼詩道130號修頓中心十樓...詳情

問：家計會預約電話是？

答：家計會預約電話是25722222...詳情

問：家計會終止懷孕有甚麼要準備？

答：家計會有兩種終止懷孕的方法...詳情

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