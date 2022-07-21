家計會終止懷孕服務收費多少？有甚麼優點及缺點？需要通知家長嗎？

不少人選擇到家計會終止懷孕。（資料圖片）

如藥物未能引致完全流產，需以手術終止懷孕

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需到診 2 次及覆診較多次，以確定完全流產

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需到診 1 次進行手術及覆診 2 次

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需到診 1 次進行手術及覆診 2 次

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過程仿如行經，比較自然

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將子宮頸擴張及經子宮頸放入吸管，用真空將胚胎組織吸走。

用藥物來刺激子宮收縮及子宮頸擴張，從而將子宮內的懷孕組織排出。

雖然終止懷孕過程一般都十分安全，但仍有部分人士不適合進行。家計會會以醫生的專業判斷去篩選並剔除不合適於家計會進行終止懷孕的人士，其中包括：

終止懷孕是一個迫不得已和困難的選擇，儘管相關的後遺症在香港較少見，但亦值得多加留意，具創傷性及長遠的生理和心理影響包括：

如何預約？會通知家長嗎？

終止懷孕是一個影響一生及重要的決定，家計會建議有關人士慎重考慮，及詳閱有關詳情後才作決定。

根據醫療專業守則，家計會在為18歲以下人士進行早期終止懷孕前，必須要經家長或監護人簽名同意方可進行。至於18歲或以上人士，家計會則會取決於當事人的心智成熟程度而決定通知家長與否。

家計會會按照尋求終止懷孕服務的孕婦的歲數和婚姻狀況，而有不同的預約方法：

26歲以下未婚人士：

需要先到青少年保健中心查詢及預約：灣仔青少年保健中心（預約電話：25754799）、旺角青少年保健中心（預約電話：27704994）或葵芳青少年保健中心（預約電話：24432773）。