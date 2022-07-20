家計會輔助生育收費幾多？人工受孕方法？事前有何準備？

香港人工作壓力大，加上普遍遲婚，有時想生個BB都唔係話生就生，數據指大約每六對夫婦就有一對不育。家計會便提供「生育指導」服務，幫助有需要夫婦診斷難孕原因，同時亦有人工受孕治療，增加懷孕機率。
何謂不育？
如夫婦有定期及正常性生活，而且連續12個月沒有避孕，而仍然未能懷孕，醫學上便可定義為不育。男女都有機會不育，雙方都有可能出現問題，亦有部分個案原因不明，所以當夫婦接受不育評估時，都需要一同參與。
女性不育原因：
- 卵巢機能不全
- 盆腔發炎
- 輸卵管閉塞
- 子宮異常
- 子宮內膜異位
- 內分泌失調
- 行房困難
男性不育原因：
- 精子數量不足
- 精子活動力弱
- 精子形態異常
- 輸精管閉塞/先天無輸精管
- 睾丸出現問題
- 精囊靜脈曲張
- 射精及勃起功能障礙
隨年齡增長，女性卵子的質素和數量都會下降，男性精子活動能力會減慢，形態變得異常，影響生育，亦減低生殖科技治療的成功率。
人工受孕方法？
坊間主要有子宮內腔精液注射(IUI)及體外受精胚胎移植(試管嬰兒、IVF)兩種人工受孕方法。不過家計會只提供IUI治療，希望接受IVF治療的夫婦需另覓途徑。
子宮內腔精液注射：
醫生會先用激素誘導女士排卵，當女士將排卵時，便會要求丈夫提交精液樣本到實驗室，作洗精程序，將精液中活力和形態較好的精蟲製作成高濃度樣本，然後透過導管將樣本注射到太太的子宮內，增加受孕機會。這方法適合行房有困難、男士精液有輕微問題，或原因不明的不育個案。
體外受精胚胎移植：
醫生同樣先用激素誘導女士排卵，待女士卵泡成熟時，醫生會於女士身體內取出卵子，再將卵子和精子放於試管內培植成為胚胎之後，再將胚胎放入太太的子宮內著床。治療適合有輸卵管閉塞，或者有嚴重子宮內膜異位的情況。現時醫學界未有研究證實試管嬰兒會增加先天異常的風險。
人工受孕收費如何？
家計會收費會逐項分開計算，刺激排卵藥物每劑$15至$450不等；精液離心洗滌每次$1,300；夫精人工受孕每次$3,000，即過程約$5,000以下，不過未包括診金、事前評估、輔導、檢查和化驗費用。而對比私家生殖醫學中心完整一次療程約$10,000至$12,000較為便宜。另外，若採用體外受精胚胎移植方法，私家生殖醫學中心每次收費約$80,000至$150,000之間。
接受治療前的身心準備？
接受治療前，夫婦應調節性生活、學習掌握排卵期、保持身心健康、做好心理準備，定下預算。
- 調節性生活：建議夫婦平時每周性交二至三次，而於排卵期，就應增加性交次數至每兩日一次。
- 學習掌握排卵期：基礎體溫可以協助醫生了解月經周期變化及排卵的日子，婦女宜用小數點後有兩個位的電子體溫計去量度體溫。每朝醒來，在任何活動前，將體溫計放入舌下5分鐘，並記錄體溫於圖表上供醫生參考。
- 保持身心健康：治療前應戒煙；保持體中適中，過輕或過重都會影響受孕機會；均衡飲食、足夠葉酸及適量運動；確保有德國麻疹抗體。
- 做好心理準備：治療需要有耐性及夫婦間充分合作，部分治療亦須投放很多時間、精神和金錢，而且未必成功。夫婦宜多溝通，互相關懷，與醫護人員衷誠合作。
- 定下預算：治療期間或會面對不斷嘗試和失敗，夫婦最好定下底線，決定治療到甚麼種度便要停止，避免無止境付出。
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