家計會輔助生育收費幾多？人工受孕方法？事前有何準備？

香港人工作壓力大，加上普遍遲婚，有時想生個BB都唔係話生就生，數據指大約每六對夫婦就有一對不育。家計會便提供「生育指導」服務，幫助有需要夫婦診斷難孕原因，同時亦有人工受孕治療，增加懷孕機率。

何謂不育？

如夫婦有定期及正常性生活，而且連續12個月沒有避孕，而仍然未能懷孕，醫學上便可定義為不育。男女都有機會不育，雙方都有可能出現問題，亦有部分個案原因不明，所以當夫婦接受不育評估時，都需要一同參與。

女性不育原因：

卵巢機能不全

盆腔發炎

輸卵管閉塞

子宮異常

子宮內膜異位

內分泌失調

行房困難

男性不育原因：

精子數量不足

精子活動力弱

精子形態異常

輸精管閉塞 / 先天無輸精管

睾丸出現問題

精囊靜脈曲張

射精及勃起功能障礙

隨年齡增長，女性卵子的質素和數量都會下降，男性精子活動能力會減慢，形態變得異常，影響生育，亦減低生殖科技治療的成功率。