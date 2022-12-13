家長注意 冬季呼吸道感染來襲

早前有專家估計今年冬季流感將會迎來爆發，現時亦已有兒童感染冬季流感的個案出現。香港中文大學醫院顧問醫生、兒科專科醫生韓錦倫指出，除流感外，還有腸病毒、合胞病毒(RSV)、副流感、沙門氏菌、大腸桿菌等感染也悄悄回歸，兒童入院個案甚至比新冠病毒感染更多，所以家長擔心COVID-19之餘，也應多關注其他呼吸道感染疾病。 韓錦倫解釋，簡單來說以上的病毒細菌都可統稱為傷風感冒菌，如入侵上呼吸道就會流鼻水、喉嚨痛；去到下呼吸道會引發支氣管炎、肺炎，若走到身體其他地方，便會出現併發症，如心肌炎、腦炎、腸炎等。

鼻病毒最常見 在呼吸道感染中，最常見是鼻病毒，韓錦倫指出，「以個人經驗來說，過去幾個月呼吸道感染兒科入院個案中，佔了半數為鼻病毒；副流感只可作支援治療，相對流感和新冠病毒較難處理，亦常見引致哮吼症；合胞病毒對幼兒殺傷力最大，死亡和重症比率遠高於其他病毒。」 暖水抹身助降溫 處理呼吸道感染入院個案，一般會先為患者退燒，有需要再檢驗是哪種細菌病毒的感染。常用退燒藥有撲熱息痛和布洛芬，前者可退燒止痛，後者外加消炎功能，都屬溫和藥物，如患者有炎症就以布洛芬較適合。韓錦倫續指，「退燒藥由服用、消化到發揮功效，需要大約半小時，而藥力可持續4至6小時，藥力過便需要再服用。因此家長毋須太心急，未見效就服用另一種同類藥物，此舉有可能造成中毒影響肝臟。另外，為發燒小朋友降溫，退熱貼幫助不大，亦不宜用酒精抹身，有可能造成幼兒酒精中毒。可考慮暖水抹身，或者溫水浸浴，水分蒸發會同時帶走身體熱力。另一邊廂，發燒其實是身體與病菌『打仗』，如小朋友輕微發燒不一定要用退燒藥；但當然持續高燒就必須考慮是否有較麻煩的細菌感染，或需要用抗生素處理。」

