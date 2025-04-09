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健康
2025-04-09 13:30:00

家長注意！孩子夜間滑手機 恐釀睡眠障礙、網路欺凌危機

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夜間滑手機不只影響睡眠，網路欺凌風險也較高。

夜間滑手機不只影響睡眠，網路欺凌風險也較高。

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復活節假期將至，家長應留意孩子是否在該睡覺的時間頻繁使用手機，以免影響睡眠質素及心理健康。根據20248月發表於《青少年(Adolescents)》期刊的研究指出，夜間使用手機不僅剝奪孩子的睡眠時間，更對心理健康造成負面影響，尤其是曾遭受網路欺凌的孩子。

曾遭受網路欺凌的學生 夜間使用手機比例高

南澳大學研究中心針對53,734719歲學生進行研究，發現約34%的小學生及超過60%的青少年，在應睡覺的時間使用手機。夜間使用手機的頻率，以及每晚睡眠時間少於8小時的情況，在青春期早期達到高峰，且在年輕女孩中更為明顯。研究也發現，曾遭受網路欺凌的學生，近75%承認整晚查看手機，而未受欺凌者僅不到一半。

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夜間滑手機不只影響睡眠 網路欺凌風險也較高

身心診所院長吳佑佑表示，研究證實過度使用網路和電子產品與睡眠影響密切相關。夜間看手機，強光和藍光刺激易致失眠，或干擾睡眠周期。此外，半夜使用或高度依賴手機的孩子，暴露於網路欺凌情境的風險也較高。她進一步說明，許多孩子在網路發布訊息後，會反覆查看是否有人看到、如何回應，這種行為模式容易加深對網路的依賴，進而增加捲入網路欺凌的風險。

吳佑佑提醒，連大人都難以控制手機使用，建議家長教導孩子正確使用電子產品，避免影響生活與心理健康。

若孩子出現情緒低落、焦躁不安、失眠等異狀，可能正遭受網路欺凌，家長應主動給予支持協助。

若孩子出現情緒低落、焦躁不安、失眠等異狀，可能正遭受網路欺凌，家長應主動給予支持協助。

用這3招幫助孩子 建立健康手機使用習慣

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨建議家長，可透過以下三點幫助孩子建立健康的手機使用習慣：

  1. 說明並建立共識：說明不睡覺玩手機的缺點，教導孩子練習拒絕或告知對方要先下線。
  2. 增強給予獎勵：以孩子喜歡的事物作為獎勵，鼓勵孩子在約定時間休息，養成習慣。
  3. 從小目標開始：採漸進式目標設定，如從提早十分鐘睡覺開始，逐步接近最終目標，較易與孩子達成共識。此外，應避免孩子產生剝奪感與抗拒感，讓他們在調整過程中逐步適應，以降低適應困難帶來的壓力。

葉雅馨主任提醒，若孩子出現情緒低落、焦躁不安、失眠等異狀，可能正遭受網路欺凌，家長應主動給予支持協助，如保留證據、封鎖欺凌者、尋求法律協助等，保護孩子避免受傷害。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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