家長注意！2歲男童穿腸原來吞下巴克球

一名2歲男童，因突然肚子劇痛送往輔大醫院急症室，沒想到X光一照，竟發現男童腸道內疑似有7顆具強力磁性的巴克球(Buckyballs)。因巴克球分布在不同腸道，彼此強力吸引造成腸壁缺血壞死然後穿孔，經由微創手術後成功移除男童體內異物，且術後恢復狀況良好。

7 顆巴克球連成一直線 腹膜炎又腸穿孔

輔大醫院小兒外科暨外傷科主任蔡煥文表示，男童送到急症室時已有觀察到腹膜炎症狀，好在孩童當時沒有休克的跡象。而X光檢查顯示7顆巴克球連成一直線，缺少經驗的話可能會誤以為在同一腸段，就以一般異物吞入處理原則處置，慢慢等待其自行排出；然而，實際上其中3顆在小腸內、4顆位在大腸，每顆互相吸引造成腸扭轉而阻塞，且吸力過強才進一步導致腸穿孔。

蔡煥文醫師說，孩童在接受微創手術後，已經把體內的異物完全移除，並將大腸、小腸破洞處修補起來，術後1周順利出院，2周覆診觀察時，孩童的狀況已恢復良好，目前也都進步到正常進食。