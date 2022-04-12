家長留意！兒童染疫或誘發MIS-C

自2020年新冠肺炎大流行不久，醫學界發現由新冠病毒引發的兒童新疾病「兒童多系統發炎綜合症」(MIS-C)，一般於確診4至6周後出現，會出現發燒數天不退、皮疹、屙嘔等症狀。由於此症可影響心臟，家長宜多留意。
香港兒科心臟學會主席、香港港安醫院——司徒拔道兒科專科醫生張蔚賢表示，「香港第五波疫情大約於2月開始，這一波影響兒童較多，過去一個月便陸續出現MIS-C個案。」
免疫系統紊亂
歐美數據指出，每一萬名新冠肺炎兒童患者，便有3至4宗MIS-C，因此張蔚賢估計香港約有二十多宗個案，「兒童染疫後，免疫系統有可能受刺激導致紊亂或引發過激反應，令患者多個器管出現炎症。外國數據指出，近九成患者有眼球結膜炎；逾半嘴唇乾裂發紅和手腳出現紅疹；全部患者心臟左心室受損；83%有消化系統症狀；亦有約三分一人出現神經系統或呼吸系統徵狀。患者年齡中位數為10歲。」
心臟受損
張蔚賢搜集了近期11個本港個案資料，患者年齡介乎3至12歲，值得留意是有6人需要深切治療，部分更因心臟機能受損、血壓太低而需要使用強心藥物；亦有患者出現心律不正、冠狀動脈擴張或冠狀動脈瘤，「另外，此症亦可致心臟瓣膜功能障礙、心臟衰竭等問題。另有研究指MIS-C患者血液出現心臟衰竭的生物標誌物NT-proBNP升高，代表心臟受損。」
與川崎症相似
值得留意的是，MIS-C症狀與兒童最常見的後天心臟問題川崎症十分相似。張蔚賢解釋，「川崎症是急性全身血管炎性病症，若沒有及時治療，日後或較易患冠心病。要分辨這兩個病，除川崎症患者發病年齡一般較早，八成為5歲以下之外，亦有較大可能出現結膜血管充血、口腔黏膜變異如士多啤梨脷；MIS-C則較多有腸胃徵狀如屙嘔，以及心包膜積水、休克、凝血問題等，需要作多項檢查檢視指標作診斷。」
心臟機能半年回復
香港兒科心臟學會前主席、兒科專科醫生吳彥明分享一宗本地MIS-C個案，「患者是3歲9個月大的小朋友，2月中接種過一劑新冠疫苗，但於3月7日確診染疫，數天後康復。到4月1日，小朋友開始發高燒，及後數天陸續出現症狀，包括嚴重肚瀉、沒胃口、眼紅、士多啤梨脷、手腳紅腫、出紅疹。這些都是典型川崎症徵狀，但驗血結果發現血小板和淋巴細胞減少，發炎指數CRP和心臟蛋白指數都非常高，超聲波亦證實心臟血管發炎，確定為MIS-C。之後患者接受丙種球蛋白靜脈注射和使用類固醇控制炎症，情況開始好轉。」張蔚賢補充，如炎症未能受控，或須使用生物製劑針對性壓抑發炎反應。而兒童適時接受治療，心臟機能一般可於半年內回復正常。