家長留意！兒童染疫或誘發MIS-C

自2020年新冠肺炎大流行不久，醫學界發現由新冠病毒引發的兒童新疾病「兒童多系統發炎綜合症」(MIS-C)，一般於確診4至6周後出現，會出現發燒數天不退、皮疹、屙嘔等症狀。由於此症可影響心臟，家長宜多留意。 香港兒科心臟學會主席、香港港安醫院——司徒拔道兒科專科醫生張蔚賢表示，「香港第五波疫情大約於2月開始，這一波影響兒童較多，過去一個月便陸續出現MIS-C個案。」

免疫系統紊亂 歐美數據指出，每一萬名新冠肺炎兒童患者，便有3至4宗MIS-C，因此張蔚賢估計香港約有二十多宗個案，「兒童染疫後，免疫系統有可能受刺激導致紊亂或引發過激反應，令患者多個器管出現炎症。外國數據指出，近九成患者有眼球結膜炎；逾半嘴唇乾裂發紅和手腳出現紅疹；全部患者心臟左心室受損；83%有消化系統症狀；亦有約三分一人出現神經系統或呼吸系統徵狀。患者年齡中位數為10歲。」 心臟受損 張蔚賢搜集了近期11個本港個案資料，患者年齡介乎3至12歲，值得留意是有6人需要深切治療，部分更因心臟機能受損、血壓太低而需要使用強心藥物；亦有患者出現心律不正、冠狀動脈擴張或冠狀動脈瘤，「另外，此症亦可致心臟瓣膜功能障礙、心臟衰竭等問題。另有研究指MIS-C患者血液出現心臟衰竭的生物標誌物NT-proBNP升高，代表心臟受損。」