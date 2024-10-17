家長要及早處理 研究：用電子產品時間愈長 兒童患精神病風險上升

以前家長限制孩子看電視，以免從學業分心，亦想保護視力；而現在做父母就要控制小朋友使用電子產品的時間。最新研究顯示，使用電子產品時間愈長，兒童患上焦慮、抑鬱、專注力不足及攻擊行為等精神疾病症狀的風險也會愈高。

出現抑鬱、專注力不足情況

該項由美國加州大學三藩市分校進行並在《BMC Public Health》公布的研究，共調查近一萬名9至10歲兒童，發現使用電子產品時間與精神疾病症狀有密切關係。其中白人青少年比黑人及亞裔同輩更容易因為花費大量時間於電子產品而出現抑鬱、專注力不足及對抗性行為。

分析顯示，與 20 年前比較，現時青少年罹患重度抑鬱症的機會增加了50%，自殺風險亦上升 30%；與此同時，兒童每天因非學習原因花在電子產品的平均時間為 5.5 小時，青少年更長達 8.5 小時。