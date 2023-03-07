容貌焦慮｜總是覺得自己好醜？

口罩令解除後，市民可自行選擇戴或不戴口罩，一旦除罩，就要以真面目示人，感覺難免有些少赤裸。對於容貌焦慮的患者，更可能會出現社交畏懼及出現身體不適的情況。

FACE 自我測試 F：臉部回饋(Facial Feedback) 反覆詢問關於自己容貌的問題

不斷照鏡

與人比較外觀 A：外表焦慮(Appearance Anxiety) 過度擔心自己的容貌

懷疑打扮是否好看

獲正面評價後仍感焦慮 C：照片美肌(Camera Cosmetic) 如沒有濾鏡或修圖就感到擔心

仔細檢視每一張相

只要出門就要化妝 E：自尊表現(Esteem Expression) 沒有自信、自尊

在意別人對自己容貌的看法

常有比較心理