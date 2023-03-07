容貌焦慮｜總是覺得自己好醜？

口罩令解除後，市民可自行選擇戴或不戴口罩，一旦除罩，就要以真面目示人，感覺難免有些少赤裸。對於容貌焦慮的患者，更可能會出現社交畏懼及出現身體不適的情況。
社交畏懼
前年內地一個調查指出，有近六成的大學生有容貌焦慮，最多人認為原因是自卑心理，其次為普遍流行的單調審美及過於期待他人認可。有精神科醫生指出，有容貌焦慮的人士可能會有社交恐懼及自信心低的情況，並會在與人交流的時間展示出來，例如與人傾談時會結巴、發抖，嚴重更可能出現心跳加速及呼吸急促等狀況，他們亦會害怕被注視。
FACE自我測試
F：臉部回饋(Facial Feedback)
- 反覆詢問關於自己容貌的問題
- 不斷照鏡
- 與人比較外觀
A：外表焦慮(Appearance Anxiety)
- 過度擔心自己的容貌
- 懷疑打扮是否好看
- 獲正面評價後仍感焦慮
C：照片美肌(Camera Cosmetic)
- 如沒有濾鏡或修圖就感到擔心
- 仔細檢視每一張相
- 只要出門就要化妝
E：自尊表現(Esteem Expression)
- 沒有自信、自尊
- 在意別人對自己容貌的看法
- 常有比較心理
精神科醫生提醒，一旦察覺自己對外表過度在意，並已對日常生活造成影響，就要盡快求醫。他又指，如果身邊有人出現容貌焦慮，可建議對方培養自己的特色，及合適的打扮裝束，盡量給予鼓勵及表示明白其感受，都可以將焦慮減少。