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健康
2023-03-07 15:30:16

容貌焦慮｜總是覺得自己好醜？

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容貌焦慮

有容貌焦慮的人士可能會有社交畏懼及自信心低的情況。

口罩令解除後，市民可自行選擇戴或不戴口罩，一旦除罩，就要以真面目示人，感覺難免有些少赤裸。對於容貌焦慮的患者，更可能會出現社交畏懼及出現身體不適的情況。

容貌焦慮

有容貌焦慮的人害怕被注視。

社交畏懼

前年內地一個調查指出，有近六成的大學生有容貌焦慮，最多人認為原因是自卑心理，其次為普遍流行的單調審美及過於期待他人認可。有精神科醫生指出，有容貌焦慮的人士可能會有社交恐懼及自信心低的情況，並會在與人交流的時間展示出來，例如與人傾談時會結巴、發抖，嚴重更可能出現心跳加速及呼吸急促等狀況，他們亦會害怕被注視。

容貌焦慮

FACE自我測試可檢查自己是否有容貌焦慮。

FACE自我測試

F：臉部回饋(Facial Feedback)

  • 反覆詢問關於自己容貌的問題
  • 不斷照鏡
  • 與人比較外觀

A：外表焦慮(Appearance Anxiety)

  • 過度擔心自己的容貌
  • 懷疑打扮是否好看
  • 獲正面評價後仍感焦慮

C：照片美肌(Camera Cosmetic)

  • 如沒有濾鏡或修圖就感到擔心
  • 仔細檢視每一張相
  • 只要出門就要化妝

E：自尊表現(Esteem Expression)

  • 沒有自信、自尊
  • 在意別人對自己容貌的看法
  • 常有比較心理
容貌焦慮

如對外表過度在意並影響日常生活，就要盡快求醫。

精神科醫生提醒，一旦察覺自己對外表過度在意，並已對日常生活造成影響，就要盡快求醫。他又指，如果身邊有人出現容貌焦慮，可建議對方培養自己的特色，及合適的打扮裝束，盡量給予鼓勵及表示明白其感受，都可以將焦慮減少。
 

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