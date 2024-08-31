宿醉代表喝太多？「這些」情況都是飲酒過量的警號！

工作應酬或與朋友狂歡飲酒後，隔天醒來宿醉不舒服，第一句話往往是「唉……昨天喝太多了。」不過宿醉真的是飲酒過量的警號嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫生表示，宿醉可以說是飲酒過量的警號，但宿醉指的不只是晚上喝酒隔天醒來感到不適而已，它算是飲酒後後續產生的漣漪效應，另外還有其他情況也都是飲酒過量的警號。

甚麼是「宿醉」？隔天起床不適才是宿醉嗎？

酒精(乙醇)經過身體代謝後，會先變成乙醛，再變成乙酸，最後轉為水、二氧化碳排出體外。柳朋馳醫生提到，有些人因為基因影響，在乙醛變成乙酸的過程中「乙醛去氫酶」會出現異常，導致乙醛累積，由於乙醛有細胞毒性，會影響乙酸轉換，使得整個代謝過程無法順利完成，讓人出現類似「微中毒」的情況。

因此飲酒後人的生理、心理表現會受到影響，產生噁心、嘔吐、頭痛、無法配合協調性動作、認知錯亂等情形。而柳朋馳醫生認為，所謂的「宿醉」指的就是不喝酒後，一直到酒精完全被代謝掉不會影響人的生理、心理表現的過程，都可廣稱為「宿醉」，不過這些情況會持續多久，與酒精代謝的快慢有關。

柳朋馳醫生表示，由於酒精也會影響葡萄糖代謝、細胞內能量轉換等，而且有些人會邊喝酒邊進食，讓酒精無法完整排空，所以受酒精影響的時間有的可長達20個小時，若剛好到睡覺時間，早上起床可能都還沒代謝完；有的可能幾個小時而已，睡一覺就沒事了，因此不一定要隔天起床覺得不適才叫宿醉，只要停止喝酒後過一段時間都還表現出酒醉的情況都統稱為「宿醉」。