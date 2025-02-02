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健康
2025-02-02 15:30:00

寒冷乾燥皮膚易紅癢刺痛 中醫教4招應付敏感皮膚

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寒冷乾燥皮膚易紅癢刺痛 中醫教4招應付敏感皮膚

寒冷乾燥皮膚易紅癢刺痛 中醫教4招應付敏感皮膚

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溫度下降，空氣乾燥容易影響皮膚狀態。有中醫指出，有七成人受皮膚敏感困擾，會出現紅癢或刺痛等跡象。她列出4大方法，有效改善敏感皮膚。

七成人易皮膚易紅癢刺痛

中醫師艾莉絲在其facebook專頁上分享指，敏感肌是常見的問題，根據統計，約有70%的現代人面臨敏感肌的困擾，表現為皮膚紅腫、瘙癢和刺痛等症狀。她認為，出現敏感肌的原因，是與臟腑功能失調和氣血不足有關，主要可分為4種類型：

1. 肺虛型

  • 由於肺氣不足，外界刺激容易損害肌膚屏障，導致敏感性增加。

2. 脾胃虛弱型 

  • 脾胃功能失調會影響營養供應，導致皮膚變薄且脆弱。

3. 肝鬱血虛型 

  • 肝氣鬱結或肝血不足可能導致皮膚紅腫或過敏反應。

4. 腎陰不足型  

  • 腎陰虧損會使皮膚乾燥，對環境刺激的敏感度增加。
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約有70%的現代人面臨敏感肌的困擾。

約有70%的現代人面臨敏感肌的困擾。

4招KO敏感皮膚

中醫師艾莉絲指出，有4大治療方法可以解決以上問題：

1. 內服中藥調理

  • 肺虛型：建議使用玉屏風散，以增強肌膚的抵抗能力，減少外界刺激對肌膚的影響。
  • 脾胃虛弱型：可採用四君子湯，來補益脾胃，改善營養吸收，滋養肌膚。
  • 肝鬱血虛型：考慮使用柴胡疏肝散或當歸補血湯，以調理肝氣，緩解紅腫和過敏症狀。
  • 腎陰不足型：建議服用六味地黃丸，以滋補腎陰，改善皮膚的乾燥狀況及屏障功能。

2. 針灸療法

  • 針灸可通過刺激特定穴位，如曲池、足三里和肺俞，來改善免疫力並增強皮膚屏障功能。穴位按摩如太衝穴，可幫助疏肝解鬱，減少敏感肌的發作。

3. 草本外敷護理

  • 金銀花水：具有消炎抗敏的功效，適合用於濕敷以緩解紅腫。
  • 甘草水：具抗過敏作用，有助於紓緩敏感及泛紅的皮膚。
  • 蘆薈膏：可用於鎮定和保濕乾燥的敏感肌膚。

4. 飲食調理

  • 建議增加潤肺清熱的食物攝取，例如梨子、銀耳和蓮子，以滋潤肌膚並減少過敏反應。
  • 應避免辛辣刺激的食物，如辣椒和酒精，這些食物可能加重敏感情況。
  • 補充紅棗和枸杞等益氣養血的食物，有助於改善氣血循環，促進肌膚健康。

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