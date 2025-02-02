寒冷乾燥皮膚易紅癢刺痛 中醫教4招應付敏感皮膚

七成人易皮膚易紅癢刺痛

中醫師艾莉絲在其facebook專頁上分享指，敏感肌是常見的問題，根據統計，約有70%的現代人面臨敏感肌的困擾，表現為皮膚紅腫、瘙癢和刺痛等症狀。她認為，出現敏感肌的原因，是與臟腑功能失調和氣血不足有關，主要可分為4種類型：

1. 肺虛型

由於肺氣不足，外界刺激容易損害肌膚屏障，導致敏感性增加。

2. 脾胃虛弱型

脾胃功能失調會影響營養供應，導致皮膚變薄且脆弱。

3. 肝鬱血虛型

肝氣鬱結或肝血不足可能導致皮膚紅腫或過敏反應。

4. 腎陰不足型