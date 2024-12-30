寒流來襲防引爆心血管 專家提「保健5守則」：務必要做到

在寒冷天氣中，泡湯需特別注意安全，避免飯後或飲酒後立即進行，建議間隔2小時，並將水溫控制在40度以下。

天文台預報東北季候風會在未來一兩日稍為緩和，但廣東沿岸早上天氣仍然清涼，日間氣溫回升。劇烈溫差易導致心血管收縮、血壓上升，增加心臟病及中風風險，尤其65歲以上長者、三高及心血管疾病患者、夜班工作者等高風險族群更需謹慎因應。

留意居家環境安全 起身備妥保暖防不適

寒流期間，使用居家電暖設備時需注意用電安全，氣體爐具也須保持通風以防一氧化碳中毒。特別提醒長者們，起床前應先備妥保暖衣物，遵循「慢、熱、起、穿、行」原則，先做輕微四肢活動提升體溫，再緩慢起身，避免因急促動作引發不適。

起床時更需要遵守關鍵步驟：提前準備好保暖衣物並放在容易取得的位置，起床後應先輕微活動四肢讓身體暖和起來，再慢慢坐起並穿上保暖衣物，最後扶著床邊穩步行走。這樣的步驟能有效預防因溫差過大造成的身體不適。