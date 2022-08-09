寒背｜5動作改善圓肩頸前傾

5動作改善圓肩頸前傾

低頭族常見的姿勢問題包括頸前傾及圓肩(即寒背)，長期維持錯誤姿勢除影響外觀，更可能導致肌肉過緊、頭痛，及影響頸動脈的循環。要改善上述的姿勢問題，聖雅各福群會永嘉諾健體中心主任鍾欣穎(Ranus)推介幾組伸展及肌肉訓練動作，只要持續做，就可回復完美體態。

3招伸展紓緩頸梗 Ranus指，當頸或膊頭覺得不舒服，又或者感繃緊時可以做下列3個伸展動作。可選擇坐在穩固的椅子上做伸展，但避免使用會移動的電腦椅。「留意伸展期間要保持坐直，將膊頭向後轉開，不要縮膊，這動作有助打開胸口；另外頭要盡量向後壓，並保持置中。」 (一)伸展上斜方肌 上斜方肌連接膊頭及頸部，通常膊頭很緊很累，就是指這塊肌肉。

(二)伸展胸鎖乳突肌 胸鎖乳突肌由胸骨、鎖骨，連接到位於耳後方的乳突。如果胸鎖乳突肌過緊，就會導致我們不自覺縮膊，視覺上亦會令頸部縮短。

(三)伸展頸後肌群 低頭族常垂下頭，頸後肌群的負荷相當大，亦會變得繃緊。

2招練背減圓肩 針對圓肩問題，亦有兩組肌肉訓練動作可助改善。運動前要先準備一條拉力帶或橡筋帶，運動過程中記得要挺胸及將膊頭向後向下轉。 (一)背部肌肉訓練動作

做此訓練動作時，要感受背部肩胛骨中間及附近的肌肉，亦要盡量打開雙手，保持雙手的闊度。如果手肘有傷患，可將手肘微微屈曲。

step1：首先雙手以膊頭闊度捉住拉力帶；

step2：然後向外拉開，維持拉力帶的張力，留意膊頭要向後收；

step3：將雙手垂放，保持拉力帶的闊度；

step4：緩慢地向上舉起至最高處，維持一至兩秒。然後垂放雙手到step3位置。重複舉起及垂放直至力竭動作變形。 (二)背部肌肉訓練動作

這個動作可以訓練到背部中間的位置，及肩胛骨附近一些較細微的肌肉。

step1：首先雙手以膊頭闊度捉住拉力帶；

step2：將拉力帶向外拉開約1.5倍肩闊，雙手毋須伸直，而手碗及手肘需保持垂直於地面。

step3：想像拉力帶是一根木棍並向上舉起至最高，保持拉力帶闊度。維持動作一至兩秒，然後慢慢返回step2位置。重複舉起拉力帶直至力竭動作變形。

背部肌肉訓練動作