實測1周速減2吋腰圍！女生夏天減肥去水腫 練出完美馬甲線全靠5招

入門馬甲線訓練動作 1. 捲腹 先躺在地上，整個背部盡量緊貼於地面。再將膝蓋彎曲，腳掌平放在地面。腰椎與地面呈約一個手掌位置，將雙手抬起彎曲放在頭部後方，用你的核心力量將身體慢慢抬起。提提大家，切勿用手部出力帶動頭部及脖子，以免造成頭部及頸部受損。 2. 腳踏車式捲腹 躺平在地上，腰部和臀部緊貼地面，一隻腳抬起呈90度。以肩膀帶動上半身向右旋轉，右腳彎曲碰至右手手肘，左腳伸直遠離地面。另一邊同樣做法，以肩膀帶動上半身向左旋轉，左腳彎曲碰至左手手肘，右腳伸直，下肋骨與骨盆保持貼地，不要晃動。

腳踏車式捲腹

3. 俄羅斯轉體 先坐在地上，雙腳併攏抬起，上半身離開地面，腹部收緊，雙手相互交叉。呼氣時，身體向一左或右邊轉動，另一邊同樣做法。注意在過程中雙腿保持穩定，不要跟著身體擺動。 4. 抬腿 上半身及背部緊貼地面，利用腹肌的力量抬起雙腿，雙腿呈現直線，抬起後再慢慢放下。 終極 1 招： sodiumCUT 先去水腫後燒脂 輕鬆瘦出 S 曲線 想將瘦身成果提升到極致，肌肉線條更加明顯，除了勤力做運動，更要注意水腫問題！上班一族經常久坐不動，長期而言血液循環、淋巴循環和新陳代謝都會較慢，自然難以排走身體內多餘水分。加上，日常飲食攝取過量鈉，一旦體內鈉含量過多，身體就需要留著更多水分，以中和體內的鈉含量，容易造成水腫。

有水腫問題的話，即使做得再多運動，身型依舊會看起來圓潤，無法練出明顯的肌肉線條。因此，消脂及去水腫，兩者不可或缺同樣重要。日本製造「sodiumCUT 解鈉 • 熔脂」蘊含日本科研臨床成分Globin Peptide珠蛋白肽，有效先抑制體內鈉吸收，促進水循環代謝，高效減走臂腿水腫，令肌肉線條更分明；同時提升1.5倍熔脂活性，3重熔解深層頑固脂肪，極速塑造健康完美體態！建議可於運動前服用，收水效果更佳，可令肌肉線條更明顯。

真人實測 1 腰圍 速瘦 吋 減肥效果加倍 sodiumCUT自推出以來，一直深受用家歡迎，不少人大讚其功效顯著，尤其是在運動前服用，能夠將收水燃脂的效率大大提升，使運動成果加倍。 女大學生兼YouTuber樂夷早前進行了一周實測，在7日內連續服用sodiumCUT，再配合少量健身運動，結果體重減近1KG，腰圍亦減去2吋，由25吋變成23吋螞蟻腰，更練出了腹肌線條，「估唔到冇特別節食，都有咁嘅成果」！

樂夷續指，自己本來很容易水腫，但服用sodiumCUT後，做運動時感覺出汗量較以往多，而面部及小腿水腫情況亦改善不少，「好似將身體多餘嘅水分排晒出去，感覺輕盈咗，個人冇咁水腫」！