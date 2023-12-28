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健康
2023-12-28 19:00:00

實證為本 HOYA MiYOSMART安全可靠 配合定期測量眼軸長度 有助監察近視

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實證為本 HOYA MiYOSMART安全可靠 配合定期測量眼軸長度 有助監察近視

實證為本 HOYA MiYOSMART安全可靠 配合定期測量眼軸長度 有助監察近視

近視是一種眼睛的疾病，據估計，直至2050年，全球將有50億人、即約一半的人口，會受到近視的影響1。近視加深會增加日後患上眼疾的風險，近視雖不可逆轉，但可趁近視未深時及早控制！近年量度眼軸作為控制近視的指標及方法愈趨普遍，很多關於近視控制的學術研究，均利用眼軸的數據去反映近視控制的成效，故此眼軸長度已成為國際監測近視度數的重要指標。想獲取更全面的近視管理，除了要精明挑選具備科研實證支持的近視控制方案外，配合定期測量眼軸長度，有助監察近視發展，提高近視控制的成效。

小時候深近視 長大後手尾長

醫學界已有科學研究表明，500度或以上的深近視患者因為眼球過度拉長，導致視網膜變薄，未來罹患眼疾的的風險會比一般人高，如青光眼、白內障、視網膜脫落或黃斑病變等，年老後或會埋下喪失視力的危機。

深近視對眼睛健康的影響。

深近視對眼睛健康的影響。

612歲是控制近視的黃金期

普遍家長認為小朋友近視度數不深就毋須理會，亦誤以為只要佩戴一般近視眼鏡，便可解決近視問題。事實上，612歲是近視加深高峰期，正值發育時期的小朋友，眼球長度只會有增無減，近視問題會隨發育時期變得更為嚴重。為預防小朋友日後變成深近視一族，家長必須把握小朋友612歲黃金時期，及早介入為小朋友的視力做好管理，選擇以簡易、非入侵性、安全及有長期研究實證成效的近視控制方案最有效率。

HOYA致力推動實證為本的近視控制方案｜積極解決兒童近視問題

近視是全球關注的議題，鑑於近視率持續高企，為改善人類眼睛健康為目標，HOYA在全球近視領域進行了廣泛的研究，致力開拓以實證為本的近視控制方案。由香港理工大學及HOYA共同研發的MiYOSMART鏡片，進行長達6年的跟進研究證實其多區正向光學離焦（D.I.M.S.）專利技術能持續有效減慢近視加深，成功令兒童在6年間近視增加平均不足100度8相對於同類兒控鏡片產品，擁有最長時間的研究數據支持其功效，為非入侵性、安全有效的近視控制方案。現時已擁有25份國際認可研究支持，亦已於全球逾30個國家發售，累計逾200萬位家長的採納及信任9

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MiYOSMART具備大量國際研究實證，於市場上擁有最長研究數據支持其近視控制成效的鏡片，更具信心保證。

MiYOSMART具備大量國際研究實證，於市場上擁有最長研究數據支持其近視控制成效的鏡片，更具信心保證。

MiYOSMART鏡片設有中心光學區用以矯正視力，中心周邊布滿近400個排列成蜂巢狀的近視離焦小鏡片，能在眼球內持續形成近視離焦，有效控制近視和眼球增長的速度，俗稱「蜂巢鏡片」。

MiYOSMART鏡片設有中心光學區用以矯正視力，中心周邊布滿近400個排列成蜂巢狀的近視離焦小鏡片，能在眼球內持續形成近視離焦，有效控制近視和眼球增長的速度，俗稱「蜂巢鏡片」。

為改善日趨嚴重的兒童近視問題，HOYA Vision Care 向理大眼科視光學院提供380萬元眼鏡鏡片及儀器支持近視研究，持續投資開拓以實證為本的近視管理方案。

為改善日趨嚴重的兒童近視問題，HOYA Vision Care 向理大眼科視光學院提供380萬元眼鏡鏡片及儀器支持近視研究，持續投資開拓以實證為本的近視管理方案。

配合定期測量眼軸長度 提高近視控制的成效

要確保近視控制的成效，除了密切監察近視度數外，追蹤眼軸長度已成為國際監測近視變化的重要指標！專為近視控制而設的光學生物測量儀【Lenstar Myopia by HOYA】採用最先進的自動化生物識別技術，能準確量度眼軸長度，再綜合其他相關數據，如小朋友近視屈光度數、過往近視加深情況作深入分析，能更全面評估近視控制成效，更有效地監測近視發展趨勢及管理近視。

專為近視控制而設的光學生物測量儀【Lenstar Myopia by HOYA】，透過簡單快捷的眼軸長度測量，更精準監察及及管理近視。

專為近視控制而設的光學生物測量儀【Lenstar Myopia by HOYA】，透過簡單快捷的眼軸長度測量，更精準監察及及管理近視。

近視並不能逆轉，家長除了及早主動介入協助子女管理近視，挑選具備研究實證支持的近視控制方案，配合定期追蹤眼軸長度變化，緩減小朋友近視加深至關重要！

HOYA MiYOSMART 新樂學兒童鏡片驗配中心：https://bit.ly/3E4w67r

 

 

  1. Holden B.A., Fricke T.R., Wilson D.A., Jong M., Naidoo K.S., Sankaridurg P., Wong T.Y., Naduvilath T.J., Resniko_ S. Global Prevalence of Myopia and High Myopia and Temporal Trends from 2000 through 2050. American Academy of Ophthalmology. 05/2016, vol.123, no. 5, p.1036–1042.
     
  2. Prevalence of Lattice Degeneration and Its Relation to Axial Length in Severe Myopia Celorio, José. et al. American Journal of Ophthalmology, Volume 111, Issue 1, 20 – 23
     
  3. Orgawa and Tanaka (1988) and the Eye Disease Control Study (1993)
     
  4. Webb BF, Webb JR, Schroeder MC, North CS. Prevalence of vitreous floaters in a community sample of smartphone users. Int J Ophthalmol. 2013;6(3):402–405. Published 2013 Jun 18. doi:10.3980/j.issn.2222-3959.2013.03.27
     
  5. Vongphanit, J., Mitchell, P., & Wang, J. J. (2002). Prevalence and progression of myopic retinopathy in an older population. Ophthalmology, 109(4), 704-711.
     
  6. Perera SA, Wong TY, Tay W, Foster PJ, Saw S, Aung T. Refractive Error, Axial Dimensions, and Primary Open-Angle Glaucoma: The Singapore Malay Eye Study. Arch Ophthalmol. 2010;128(7):900–905. doi:10.1001/archophthalmol.2010.125
     
  7. Kanthan, G. L., Mitchell, P. , Rochtchina, E. , Cumming, R. G. and Wang, J. J. (2014), Myopia and incidence of cataract. Clin Experiment Ophthalmol, 42: 347-353. doi:10.1111/ceo.12206
     
  8. Lam, C.S.Y., Tang, W.C., Zhang, H.Y.et al. Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years. Sci Rep 13, 5475 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32700-7
     
  9. Based on number of MiYOSMART spectacle lenses sold per HOYA sales data on file as of July 2023.

 

(資訊由客戶提供)

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