實證為本 HOYA MiYOSMART安全可靠 配合定期測量眼軸長度 有助監察近視

近視是一種眼睛的疾病，據估計，直至2050年，全球將有50億人、即約一半的人口，會受到近視的影響1。近視加深會增加日後患上眼疾的風險，近視雖不可逆轉，但可趁近視未深時及早控制！近年量度眼軸作為控制近視的指標及方法愈趨普遍，很多關於近視控制的學術研究，均利用眼軸的數據去反映近視控制的成效，故此眼軸長度已成為國際監測近視度數的重要指標。想獲取更全面的近視管理，除了要精明挑選具備科研實證支持的近視控制方案外，配合定期測量眼軸長度，有助監察近視發展，提高近視控制的成效。

小時候深近視 長大後手尾長 醫學界已有科學研究表明，500度或以上的深近視患者，因為眼球過度拉長，導致視網膜變薄，未來罹患眼疾的的風險會比一般人高，如青光眼、白內障、視網膜脫落或黃斑病變等，年老後或會埋下喪失視力的危機。

6 至 12 歲是控制近視的黃金期 普遍家長認為小朋友近視度數不深就毋須理會，亦誤以為只要佩戴一般近視眼鏡，便可解決近視問題。事實上，6至12歲是近視加深高峰期，正值發育時期的小朋友，眼球長度只會有增無減，近視問題會隨發育時期變得更為嚴重。為預防小朋友日後變成深近視一族，家長必須把握小朋友6至12歲黃金時期，及早介入為小朋友的視力做好管理，選擇以簡易、非入侵性、安全及有長期研究實證成效的近視控制方案最有效率。

HOYA 致力推動實證為本的近視控制方案｜積極解決兒童近視問題 近視是全球關注的議題，鑑於近視率持續高企，為改善人類眼睛健康為目標，HOYA在全球近視領域進行了廣泛的研究，致力開拓以實證為本的近視控制方案。由香港理工大學及HOYA共同研發的MiYOSMART鏡片，進行長達6年的跟進研究證實其多區正向光學離焦（D.I.M.S.）專利技術能持續有效減慢近視加深，成功令兒童在6年間近視增加平均不足100度8。相對於同類兒控鏡片產品，擁有最長時間的研究數據支持其功效，為非入侵性、安全有效的近視控制方案。現時已擁有25份國際認可研究支持，亦已於全球逾30個國家發售，累計逾200萬位家長的採納及信任9。

為改善日趨嚴重的兒童近視問題，HOYA Vision Care 向理大眼科視光學院提供380萬元眼鏡鏡片及儀器支持近視研究，持續投資開拓以實證為本的近視管理方案。

配合定期測量眼軸長度 提高近視控制的成效 要確保近視控制的成效，除了密切監察近視度數外，追蹤眼軸長度已成為國際監測近視變化的重要指標！專為近視控制而設的光學生物測量儀【Lenstar Myopia by HOYA】採用最先進的自動化生物識別技術，能準確量度眼軸長度，再綜合其他相關數據，如小朋友近視屈光度數、過往近視加深情況作深入分析，能更全面評估近視控制成效，更有效地監測近視發展趨勢及管理近視。

專為近視控制而設的光學生物測量儀【Lenstar Myopia by HOYA】，透過簡單快捷的眼軸長度測量，更精準監察及及管理近視。