寵物變老 飼主幸福感易變抑鬱

全科獸醫敖嘉怡提醒，「調查顯示飼主對寵物老化年齡認知不足，若了解寵物年齡，有助調整照護並定期體檢，及早發現疾病。」另外，精神科醫生傅子健指出，「寵物健康對飼主的身心狀態會造成影響，飼主照顧寵物同時，應關注自身健康。」

寵物的陪伴可以為飼主帶來幸福感，但隨寵物漸漸老去，出現各種健康問題時，飼主所面對的照顧困難，可能會令精神壓力加倍。寵物健康聯盟最新調查顯示，超過半數受訪者對寵物老化年齡存在誤解；逾九成飼主認為寵物健康問題會影響日常生活。

留意老年貓狗的變化

調查發現，超過四成受訪者的寵物已步入熟齡或老齡，但逾半數對老化年齡認知不足。敖嘉怡指出，「狗的壽命及老化速度受品種、體形和生活方式影響，小型犬較長壽且老化較慢；而大型犬則相反。了解寵物年齡有助提供適切照護，延緩老化。」

敖嘉怡指，當寵物年齡增長，生理機能逐漸衰退，外觀與行為也會改變，例如活動力下降或睡眠時間增加。她提醒，「飼主應細心觀察，並在發現異常時及早就醫，而不是簡單歸因於『只是老了』。」

此外，逾三成寵物於體檢時發現異常，凸顯定期體檢的重要。逾七成飼主透過網上社群獲取寵物疾病資訊，敖嘉怡建議飼主向獸醫查詢，獲取準確建議。

飼主精神壓力大

傅子健引述研究指出，寵物能帶來陪伴感、提升幸福感。然而，寵物患病會增加飼主精神壓力。調查顯示，逾九成飼主認為寵物健康影響生活，逾七成感壓力，並出現容易不安、精神繃緊等焦慮及抑鬱徵狀。與寵物親密度愈高的飼主，出現的抑鬱及焦慮程度亦會愈高。

面對寵物慢性疾病，飼主在情緒、體力、經濟各方面都面臨挑戰。飼主須在工作、家庭與照顧之間取得平衡，長期醫療支出亦增加財政壓力。「照顧者也需要被照顧，飼主應關注自身精神健康，才能長久照顧寵物。如果持續出現情緒低落、內疚、擔憂或不安等徵狀，且影響到日常生活，應盡早尋求專業人士協助。」

