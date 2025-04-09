將無用智慧齒變成功能性牙齒！「導航植牙」助31歲女重獲健康牙齒

根尖囊腫是因為牙髓腔內部遭細菌入侵，導致牙根尖周圍組織感染而形成，宛如口腔內的未爆彈。31歲的唐小姐，因下顎第二大臼齒蛀牙及根尖囊腫需拔牙，傳統治療是透過「人工植體」植入缺牙處，但經過跨團隊的專業評估後，決定進行「自體牙移植」手術，應用導航系統搭配3D列印技術與顯微鏡，將左上智慧齒移植到缺牙處，移植後復原狀況良好，皆能正常進食。唐小姐也不時與親友分享：「沒想到可以把原本以為無用的智慧齒移植過來，現在吃東西都很安心，沒有異物感。」

讓智慧齒變黃金 拆除口腔未爆彈 牙齒是大家最在意、也最容易忽略的器官之一，往往總是痛到沒辦法處理時，才會來看牙醫，而這時可能已喪失了展現燦爛笑容和品嘗食物的能力。高醫牙科部杜哲光部主任表示，牙齒移植手術的原理是將患者的智慧齒取出，經過妥善處理後，立即移植到缺牙的位置，並透過固定與後續的調整，讓牙齒在新位置穩定生長。這項技術特別適合年輕患者，尤其是有健康、多餘智慧齒的情況下，能夠將原本無用的智慧齒變成有用的功能性牙齒。

導航系統搭配 3D 列印技術 有效縮短手術時間 高醫牙髓病科莊富雄主任進一步解說，自體牙移植雖行之有年，但一般人較為陌生，且傳統治療的變數也較多。而利用導航系統和3D列印模型，可大幅縮短手術時間、減少患者疼痛、提高手術精準度與成功率。相較於人工植牙，因為移植的是使用患者自己的牙齒，所以生物相容性極好，患者異物感大幅降低、手術恢復期也快。

守護牙齒健康 定期口腔檢查莫輕忽 高醫牙髓病科李惠娜主治醫生也提醒，當口內有缺牙的情形時，若有自體牙移植的需求，可請牙醫師評估智慧齒是否適合作為移植牙齒的來源。不過，並非所有智慧齒都適合保留，若智慧齒生長位置適當且健康，可能成為未來移植的選項；但若因空間不足、清潔困難或引發牙周問題，仍應考慮拔除。透過定期口腔檢查，可以及早規劃，為牙齒健康多一層保障。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】