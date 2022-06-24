專家敦促政府改善哮喘診斷與管理 追上治療哮喘的國際標準

新冠疫情爆發，公營醫療系統需抽調大量資源應對，不少慢性疾病如哮喘因此被受忽視，令原本已相當嚴峻的服務問題，雪上加霜。呼吸系統科專科盧浩然醫生直言，現時公營醫療系統對哮喘管理明顯有所不足，不只是確診率偏低、欠缺醫療人員跟進，用藥政策更遠遠落後於國際標準。盧醫生解釋，現時公立醫院普通科門診，欠缺國際指引建議哮喘患者應使用的「皮質類固醇及福莫特羅」混合式吸入藥物（ICS-formoterol），而只提供短效氣管舒張劑（SABA），或會增加哮喘患者復發與死亡風險。

公立醫院6成患者過份依賴SABA

全球哮喘防治倡議組織（GINA）自2019年開始建議，無論是甚麼程度的哮喘患者，都不要單獨使用SABA作治療。這建議有別於已沿用超過10年的舊方案，即對於病情較輕的哮喘患者，主要處方SABA即可。根據GINA當前的指南，對於輕度哮喘患者，不再建議單獨使用SABA作為即時治療，反而應配合吸入型類固醇（ICS）一起使用，故混合形的ICS-formoterol便成治療首選，舒張氣管之餘，同時有助控制發炎情況，能夠更有效減低哮喘發作風險與控制病情。可惜的是，香港仍然跟從GINA的舊方案，主要處方SABA予輕度哮喘患者。

盧醫生表示這種做法已落後於國際指引，「ICS-formoterol在醫管局《藥物名冊》屬專用藥物，只有專科醫生才可處方，因此普通科門診的醫生仍不能處方有關藥物，只能繼續處方SABA」。根據香港大學一項研究顯示，在普通科門診求醫的哮喘患者中，每年有接近6成患者會使用3枝或以上SABA，而超過3成的患者更達至11枝或以上；同一研究亦發現，如哮喘患者使用3枝或以上SABA，住院或死亡風險亦會相對提升，足以證明香港必須改善現有的哮喘管理方針。