專家敦促政府改善哮喘診斷與管理 追上治療哮喘的國際標準

新冠疫情爆發，公營醫療系統需抽調大量資源應對，不少慢性疾病如哮喘因此被受忽視，令原本已相當嚴峻的服務問題，雪上加霜。呼吸系統科專科盧浩然醫生直言，現時公營醫療系統對哮喘管理明顯有所不足，不只是確診率偏低、欠缺醫療人員跟進，用藥政策更遠遠落後於國際標準。盧醫生解釋，現時公立醫院普通科門診，欠缺國際指引建議哮喘患者應使用的「皮質類固醇及福莫特羅」混合式吸入藥物（ICS-formoterol），而只提供短效氣管舒張劑（SABA），或會增加哮喘患者復發與死亡風險。
公立醫院6成患者過份依賴SABA
全球哮喘防治倡議組織（GINA）自2019年開始建議，無論是甚麼程度的哮喘患者，都不要單獨使用SABA作治療。這建議有別於已沿用超過10年的舊方案，即對於病情較輕的哮喘患者，主要處方SABA即可。根據GINA當前的指南，對於輕度哮喘患者，不再建議單獨使用SABA作為即時治療，反而應配合吸入型類固醇（ICS）一起使用，故混合形的ICS-formoterol便成治療首選，舒張氣管之餘，同時有助控制發炎情況，能夠更有效減低哮喘發作風險與控制病情。可惜的是，香港仍然跟從GINA的舊方案，主要處方SABA予輕度哮喘患者。
盧醫生表示這種做法已落後於國際指引，「ICS-formoterol在醫管局《藥物名冊》屬專用藥物，只有專科醫生才可處方，因此普通科門診的醫生仍不能處方有關藥物，只能繼續處方SABA」。根據香港大學一項研究顯示，在普通科門診求醫的哮喘患者中，每年有接近6成患者會使用3枝或以上SABA，而超過3成的患者更達至11枝或以上；同一研究亦發現，如哮喘患者使用3枝或以上SABA，住院或死亡風險亦會相對提升，足以證明香港必須改善現有的哮喘管理方針。
有病不能檢測
據估算，現時全香港有約33萬名哮喘患者，然而官方的治療紀錄卻不足7萬人，確診率約20%，這代表大多哮喘患者都是直到情況嚴重、因緊急事故入院，才知曉自己患上哮喘，直接提升因哮喘而出現嚴重事故如死亡的風險。究其原因，主要是普通科門診的資源不足，沒有專責哮喘的醫護人員，同時亦缺乏肺功能測試儀器，加上疫情期間，一些涉及吹氣檢測的胸肺科檢查中心，因擔心散播新冠病毒而停止運作，令到普通科門診醫生，就算有所懷疑亦無從檢測；再加上香港市民對哮喘的意識比較薄弱，不少患者仍以為只有青年人才會有哮喘，又或覺得「咳嗽」只是小毛病，寧願以偏方處理也不求醫，這些都是令確診率變得低下的原因。
善用各種資源
為解決以上問題，盧醫生以及所在的「香港哮喘管理關注工作小組」，均建議醫管局可參考一些經濟較發達的國家與地域，改善醫療政策，例如於普通科門診診所設立一站式的哮喘治療中心，甚至專門治療哮喘的診所，同時增設肺功能測試儀器，以及相關的傳染病防控設施培訓與招聘哮喘專責醫護人員，提高哮喘確診率；此外亦可參照內地、台灣與澳洲的做法，將ICS-formoterol納入當地的《國家基本藥物目錄》為通用藥物，無論是普通科及家庭醫生均可處方。如此香港才能追上國際指引，令病人可以在普通科門診，仍能得到最佳的藥物治療。
現時社會上有不少醫療資源，有助於哮喘管理，如果特區政府能夠作牽頭人從新分配，往往能有更佳表現。盧醫生指，公私營協作是一個很好的出路，如政府能居中協調，將公立醫院部份哮喘患者，分流至使用率相對較低的私家醫院門診，即可令哮喘患者更早接受治療。與此同時，政府亦可善用現有的基層醫療網路，例如由社區的藥劑師或專業護士，指導及跟進哮喘患者的用藥方式與情況，都可以令本港的哮喘患者，得到更適切的治療。