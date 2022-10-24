專家籲採取措施免精神病污名化及歧視

精神及情緒等心理健康問題，往往因為社會標籤及偏見，令患者受到歧視，帶來的影響甚至比病情本身更為巨大。最近來自全球的專家成立「停止心理健康污名化及歧視委員會」便提出，必須給患者權力及支持，幫助減少他們因患病而出現的恥辱感，從而減低病患造成的影響。

近10億人精神健康受損

根據統計，全球多達八分一人、即近10億人的精神健康有不同程度的問題，而新冠疫情更令抑鬱症及焦慮症更為普遍。該委員會指出，疫情大流行後，精神病患發病率上升，更需要採取行動，提高社會對精神健康的認知，以減少歧視和偏見。

委員會指出，患有精神疾病的人士經歷雙重威脅，包括疾病本身的影響，以及恥辱和歧視的破壞性影響，患者往往被排除在正常社會之外，甚至被侵犯基本人權及面對不公義。