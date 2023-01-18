專業團隊與造口人同行 全方位關顧病友需要 讓生活重回正軌

相信大部分人對「造口」感到陌生。當結直腸、迥腸或膀胱因病變或意外而功能受損時，便需要透過手術在患者的腹部另造一個排泄開口，此開口便是「造口」。造口有分為「臨時造口」及「永久造口」，只要正確使用造口袋及護理恰當，其實「造口人」的生活與一般人無異，因此挑選適合的造口袋品牌就成為關鍵因素。

初期難接受 選對產品重拾正常生活 碧茵在35年前被診斷患上直腸癌，術後需以永久性造口替代原來肛門的功能。她直言初時對造口難以接受，「早年的造口袋不及現時好，那時經常會聞到自己身上有股異味，情緒受到很大影響。」她指，初時醫院的護士只是建議她以香水蓋味，但顯然是治標不治本，直到發現康復寶（ConvaTec）這個品牌，情況才得以改善。「初期是用醫院的造口袋，期間也有試用其他牌子，但某些品牌的造口袋底版偏硬，安裝上較困難，所以很快就沒有用了。」 如常生活是不少「造口人」的心願，很多人誤以為，有造口就不能做運動，但其實普通運動對造口影響不大。客戶服務經理兼康復寶傷口及造口護士尤姑娘表示，有不少病友亦有游泳及踩單車，只要不涉及腹部力量的運動基本上都可以如常進行。碧茵分享，自己閒時亦有健身和上粵劇課，生活同樣多姿多采。她表示，自己使用康復寶的造口袋已有30多年的時間，一直沒有出現異味或滲漏問題。除了產品質素外，服務亦是她持續選用康復寶的原因，「尤姑娘跟我的關係像是朋友般，她時不時也會打來關心我，我很信任她。」早前碧茵要接受第二次手術，但造口因疼痛而無法順利安裝造口袋，當時亦有打給尤姑娘求救，尤姑娘根據她的情況推薦了相應產品，並立即安排送去醫院，解決了當務之急。

關懷每一個客人 視造口為新朋友 尤姑娘在康復寶工作多年，一直為有需要的「造口人」提供協助。尤姑娘指，客人大多想了解如何正確使用造口袋，以及自身造口的情況，「可能是造口引伸的問題，如滲漏、敏感等前來尋求協助。」康復寶提供電話、WhatsApp、面對面諮詢等渠道，為用家提供全方位支援。尤姑娘稱，她和團隊最高興是客人打回來反映產品真的幫到他們改善問題。碧茵亦對康復寶的售前售後服務讚不絕口：「他們不但關顧我們的真正需要，而且訂貨過程暢順，亦有季刊提醒門市盤點及休假的時間，這方面一直做得很好。」 身上突然多了個造口難免會感到難以接受，尤姑娘坦言，有時他們也需要為客人提供心理輔導。「要慢慢跟客人解釋，造口其實亦是他們身體的一部分，我經常跟他們說，造口是你的一個新朋友，應學習如何跟造口相處。有些客人後來亦會跟我反映『他的朋友變乖了』，我聽到也感到很欣慰。」尤姑娘表示，明白「造口人」可能會因為造口的問題而感到煩躁，照顧者亦會受到波及，但只要慢慢掌握這位朋友的「脾性」，情況便會逐步改善。

除了有不同款式的造口袋外，康復寶還有其他護理產品如護膚粉、防漏密封環、低敏去膠和護膚產品等，尤姑娘及其團隊會根據客人的實際情況，推薦適合的產品及配件，為客人排憂解難。「有些客人喜歡喝啤酒，但啤酒會令排泄物變稀，容易造成滲漏，因此會推薦客人使用我們的凝固除臭包，能有效將排泄物轉化成固態，減低異味和滲漏風險。」尤姑娘補充指，造口袋有分為一件裝和兩件裝，醫院普遍使用一件裝，使用方法較簡易，但缺點是頻繁更換易拉扯皮膚而造成損傷；兩件裝則無需拆卸底板，可以減少更換次數，省時方便；另外還有新研發可塑形護養膠片的可塑形技術（Convatec Moldable TechnologyTM），無須使用剪刀，用手即可塑造出不同大小形狀的「豬油膏」，更貼服造口，減低滲漏機會，這項技術對上了年紀、手指不太靈活或旅行人士來說非常方便。

疫情期間，康復寶亦繼續提供全方位服務，關顧每一位客人。「在疫情最嚴峻的時候，我們亦沒有轉為在家工作，繼續『全副武裝』值班。有時某些緊急個案連送貨都要做，尤其長假期我們是最擔心，要知道沒有造口袋對客人來說是十萬火急，所以我們亦會想盡辦法把貨品送到他們手上。」康復寶的客戶服務給予客人100分的信心，成為「造口人」的最強後盾，讓生活重回軌道。