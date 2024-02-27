對抗惡視力！治療糖尿黃斑水腫與濕性黃斑退化，眼科醫生圖文解說

「王先生，你的左眼確定發生了黃斑病變，所以看東西會覺得變形。」醫生慎重的說，「這個問題最好要盡早治療，否則視力可能越來越差。」
「接下來該怎麼辦？」王先生問。
「目前主流治療方式是眼內注射藥物。」醫生說。
「打針？！每個月都要打嗎？這樣要一直來醫院好麻煩！」王先生焦慮的回答。
「您先別緊張，濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)的治療選擇日益多元，除了現有的治療外，也有可以透過『抑制血管不正常的增生』加上『快速減少視網膜積液、血液滲漏』的選擇，治療頻率有機會延長到16周、也就是近4個月打一次藥。」
中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心葡萄膜炎科林純如指出，濕性黃斑退化(Neovascular Age-related Macular Degeneration, nAMD)與糖尿黃斑水腫(Diabetic Macular Edema, DME)是常見的黃斑病變。濕性黃斑退化（nAMD）好發在50歲以上的族群，至於糖尿黃斑水腫(DME)就是跟糖尿病相關，即使是20幾歲也有可能發生。
糖尿黃斑水腫是相當常見的糖尿病併發症，根據統計，約10%糖友會發生糖尿黃斑水腫(DME)，千萬不能輕忽。
林純如說，濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)可能會使患者視覺出現扭曲、變形，甚至出現暗影。但因為兩隻眼睛未必會同時出問題，所以患者容易輕視症狀而延誤就醫。
林純如主任也提醒，50歲以上民眾、糖尿病患者、有家族病史等高風險族群，可以定期使用阿姆斯勒方格表(Amsler grid)自我檢測。檢測方式是先遮住一隻眼睛，用另一隻眼睛注視表格中心的圓點，若發現方格中的線條有扭曲、變形、或出現暗影，可能是濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)的症狀，務必盡快至眼科檢查。
濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)現有治療遇挑戰，患者抗病好難熬
林純如主任指出，面對濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)應積極治療，才能避免視力持續惡化。為了減少新生血管不正常增生，過去會透過雷射治療封閉不正常的新生血管，以避免病情惡化，因為打過雷射後會形成疤痕，還可能造成濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)患者後續的視力下降。
林純如說，現有的眼內注射抗新生血管藥物，顧名思義，就是可以抑制不正常的血管新生，通常需要一段時間幾次注射後，患者才會感受到視力的明顯進步，治療頻率約為1至2個月施打一次，對於部分同時罹患一種或多種慢性疾病患者，需要較頻繁的往返醫院追蹤與治療。
對於害怕眼內注射帶來的恐懼及擔心頻繁往返醫院治療的濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)患者而言，負擔較大。若患者因此而放棄治療，可能會導致其視力發生不可逆的惡化，實在非常可惜。
濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)治療新選擇，助患者減少治療負擔
林純如鼓勵，患者千萬不要放棄治療的希望！特別是今日，濕性黃斑退化(nAMD)與與糖尿黃斑水腫(DME)治療日益多元，除了已有的抗血管新生藥物以外，現在已有可以抑制血管增生再加上穩定血管，雙管齊下控制減少視網膜內積液、出血的治療選擇可以使用，針對不同致病原因進行控制。穩定控制疾病以後，有機會將治療頻率延長至4個月注射一次，減少患者回診治療的負擔及時間，希望在治療初期就讓患者建立疾病控制的信心。
至於患者也很擔心的「眼內注射到底會不會很恐怖」，林純如指出，注射前醫生會先幫患者點局部麻醉眼藥水，注射時也僅會使用一根很細的針將藥物從眼白處注入，沒有大家想像中的可怕。患者通常在初次治療之前會很緊張，但是打完針後，就會覺得沒有想像中可怕。
貼心小提醒
林純如主任說，若發生濕性黃斑退化(nAMD)與與糖尿黃斑水腫(DME)，千萬不要害怕，若因為恐懼而消極治療，反而可能會造成不可逆的視力影響。鼓勵患者，今日臨床上已有多元的治療選擇可以幫助患者穩定控制疾病，有機會減少患者請假的次數、往返醫院與候診的時間。請主動與醫生討論，以利醫護人員為您打造個人化療程，在治療持續穩定的情況下，患者的視力也更有機會進步。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：https://ww.careonline.com.tw/2024/02/macular-degeneration.html】