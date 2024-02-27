對抗惡視力！治療糖尿黃斑水腫與濕性黃斑退化，眼科醫生圖文解說

「王先生，你的左眼確定發生了黃斑病變，所以看東西會覺得變形。」醫生慎重的說，「這個問題最好要盡早治療，否則視力可能越來越差。」 「接下來該怎麼辦？」王先生問。 「目前主流治療方式是眼內注射藥物。」醫生說。 「打針？！每個月都要打嗎？這樣要一直來醫院好麻煩！」王先生焦慮的回答。 「您先別緊張，濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)的治療選擇日益多元，除了現有的治療外，也有可以透過『抑制血管不正常的增生』加上『快速減少視網膜積液、血液滲漏』的選擇，治療頻率有機會延長到16周、也就是近4個月打一次藥。」 中國醫藥大學附設醫院眼科醫學中心葡萄膜炎科林純如指出，濕性黃斑退化(Neovascular Age-related Macular Degeneration, nAMD)與糖尿黃斑水腫(Diabetic Macular Edema, DME)是常見的黃斑病變。濕性黃斑退化（nAMD）好發在50歲以上的族群，至於糖尿黃斑水腫(DME)就是跟糖尿病相關，即使是20幾歲也有可能發生。 糖尿黃斑水腫是相當常見的糖尿病併發症，根據統計，約10%糖友會發生糖尿黃斑水腫(DME)，千萬不能輕忽。

林純如說，濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)可能會使患者視覺出現扭曲、變形，甚至出現暗影。但因為兩隻眼睛未必會同時出問題，所以患者容易輕視症狀而延誤就醫。 林純如主任也提醒，50歲以上民眾、糖尿病患者、有家族病史等高風險族群，可以定期使用阿姆斯勒方格表(Amsler grid)自我檢測。檢測方式是先遮住一隻眼睛，用另一隻眼睛注視表格中心的圓點，若發現方格中的線條有扭曲、變形、或出現暗影，可能是濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)的症狀，務必盡快至眼科檢查。 濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)現有治療遇挑戰，患者抗病好難熬 林純如主任指出，面對濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)應積極治療，才能避免視力持續惡化。為了減少新生血管不正常增生，過去會透過雷射治療封閉不正常的新生血管，以避免病情惡化，因為打過雷射後會形成疤痕，還可能造成濕性黃斑退化(nAMD)與糖尿黃斑水腫(DME)患者後續的視力下降。