對抗新冠變種Omicron 二價疫苗安全有效

社會企業-香港醫護聯盟與專業藥劑師組織-藥劑連線合作，於今年9月邀請了320位50歲或以上受訪者參與新冠疫苗接種「溝針」取向調查，結果發現，較年輕及較少長期疾病的長者傾向接種mRNA疫苗，部份較年長者則擔心對這疫苗會有較多副作用。
誤解疫苗副作用多
香港政府現時免費提供mRNA及滅活兩種新冠疫苗，截至22年11月30日，前者合共接種約 1,100萬劑；後者逾800萬劑。藥劑連線成員之一唐展峰藥劑師坦言，接種任何疫苗後均有機會出現副作用。從臨床數據上顯示，接種疫苗長者有副作用的機會其實較年輕人低，即使有也多數屬於輕度至中度，普遍是注射部位疼痛、疲勞、頭痛和肌肉疼痛。「數據也反映，本港每接種10萬劑mRNA疫苗及滅活疫苗的異常個案同樣是0.04%，而且難以確定與接種疫苗有因果關係。可見無論哪隻疫苗副作用都不大，對長者影響更少，市民可放心接種。」唐展峰說。
該調查亦發現，大部份「溝針」的受訪者因為「效率⾼」及「安全性好」而轉為接種mRNA疫苗。本年4月養和醫院發表一項研究報告，指3針滅活疫苗的保護率只有7% （30天後）及6%（90天後）；接種2針滅活疫苗加1針mRNA疫苗加強劑，可對抗Omicron的抗體則躍升至69%（30天後）及48%（90天後） 。
二價疫苗可作三/四針的另一選擇
Omicron BA.4/5為主流的病毒株，佔本地個案的比例超過8成。有研究更指出，Omicron BA.4/5更具「免疫逃逸」能力，即使曾確診亦有機會再度確診。針對Omicron BA.4 /5 的二價疫苗現已可接種，唐展峰引述最新2/3期臨床研究，顯示55歲以上已接種3針的參與者，在接種二價疫苗作第4針加強劑1個月後，所產生的中和抗體水平較接種前上升13.2倍；與接種原始疫苗作加強劑上升2.9 倍作比較，反映接種二價疫苗能進一步提高保護。安全性方面，臨床及海外接種數據均顯示二價疫苗和原始株疫苗的安全性相若。根據政府公佈指引，兩類人士應接種第四劑疫苗（或康復人士作為接種第三劑疫苗）：（1）五十歲或以上人士；及（2）十二歲或以上免疫力弱人士。此外，十八至四十九歲人士經考慮對自身的風險和益處，例如有較高暴露風險或個人需要，亦可接種二價疫苗作第四劑疫苗。
無論哪款疫苗均有效加強身體內抗體水平，未曾或曾經感染新冠病毒的人，均應盡快按時接種所需劑次及二價疫苗，減低感染新冠病毒﹑患上重症及長新冠的風險。若有任何疑慮，唐展峰建議可向家庭醫生或藥劑師諮詢意見。