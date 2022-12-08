對抗新冠變種Omicron 二價疫苗安全有效

社會企業-香港醫護聯盟與專業藥劑師組織-藥劑連線合作，於今年9月邀請了320位50歲或以上受訪者參與新冠疫苗接種「溝針」取向調查，結果發現，較年輕及較少長期疾病的長者傾向接種mRNA疫苗，部份較年長者則擔心對這疫苗會有較多副作用。

誤解疫苗副作用多

香港政府現時免費提供mRNA及滅活兩種新冠疫苗，截至22年11月30日，前者合共接種約 1,100萬劑；後者逾800萬劑。藥劑連線成員之一唐展峰藥劑師坦言，接種任何疫苗後均有機會出現副作用。從臨床數據上顯示，接種疫苗長者有副作用的機會其實較年輕人低，即使有也多數屬於輕度至中度，普遍是注射部位疼痛、疲勞、頭痛和肌肉疼痛。「數據也反映，本港每接種10萬劑mRNA疫苗及滅活疫苗的異常個案同樣是0.04%，而且難以確定與接種疫苗有因果關係。可見無論哪隻疫苗副作用都不大，對長者影響更少，市民可放心接種。」唐展峰說。

該調查亦發現，大部份「溝針」的受訪者因為「效率⾼」及「安全性好」而轉為接種mRNA疫苗。本年4月養和醫院發表一項研究報告，指3針滅活疫苗的保護率只有7% （30天後）及6%（90天後）；接種2針滅活疫苗加1針mRNA疫苗加強劑，可對抗Omicron的抗體則躍升至69%（30天後）及48%（90天後） 。