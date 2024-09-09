導管消融術+左心耳封堵術 一次過解決房顫

不少人都知道，心房顫動會增加缺血性中風的風險高達5倍；而處理房顫，就要從心跳和預防中風兩方面著手。兩者均可用藥或手術治療，近年兩個手術——導管消融術及左心耳封堵術更可在一次手術內完成，能夠縮減手術時間、麻醉少一次，而且沒有額外風險。
心臟科專科醫生黎偉強表示，正常的左心房會規律地一下一下收縮跳動，將血液傳到左心室；而患者左心房接近肺靜脈的一些細胞，會不正常地發出電流令心房跳動變亂和變快，每分鐘可達二百多下，由於每次收縮不完全，如同震顫般，令泵血效率變差。
中風風險大增
當血液凝滯於左心房，就有可能形成血塊，若血塊隨血流走上大腦，便導致缺血性中風。黎偉強續指，「房顫患者中風風險比一般人高5倍，而每個患者的風險或有所不同，如果年紀較大、患有高血壓、糖尿病、心臟衰竭、曾經中風的患者，風險自然較高。」因此，治療房顫除了要控制心跳外，亦須減低中風風險。
去除多餘訊號細胞
除了使用控制心跳藥物、薄血藥之外，部分患者亦可考慮手術方式治療房顫。導管消融術可將發出雜亂電流訊號的細胞去除，黎偉強解釋，「過往有射頻消融和冷凍技術，現時則進化成脈衝場技術，可以發出適合頻率的電磁脈衝，針對性破壞病變細胞，避免舊有技術有可能傷害到附近組織如食道、肺、橫隔膜等的風險，而且手術時間亦較短。」近年導管消融術已成為一線治療方法，而且適合較年輕、心臟結構仍然正常的患者，可以減低日後由陣發性房顫惡化成持續性房顫的機率。
封住左心耳
服用薄血藥可降低房顫患者缺血性中風風險約六成，惟舊有藥物「華法林」容易與食物及藥物相沖，令藥效波動；新型薄血藥仍然有出血風險。對於未能承受額外出血風險的防顫患者，亦可考慮左心耳封堵術。黎偉強形容左心耳是心臟中的一個『死胡同』，九成因房顫導致中風的血塊都在此形成，「於是我們可用左心耳封堵術去將左心耳塞住，避免在該處形成血塊以減低中風風險，而效果與薄血藥相若。」
少一次麻醉
兩個手術兩種功效，過往需要分開進行，而現時則可以一次過執行兩個手術。黎偉強認為這樣可以縮短整體手術時間，「因為兩個手術可用同一導管，完成消融之後換上另一儀器就能做左心耳封堵術。而且患者毋須經過兩次手術、兩次全身麻醉，也沒有增加額外的風險。」
或者你會想，「消融了有問題細胞，還需要封左心耳嗎？」事實上房顫有可能令心臟結構改變，例如持續性心房顫動可令心房變大、產生疤痕，甚至纖維化，本身已可產生房顫；其次，心臟肌肉損傷減低泵血力度，令患者接受導管消融術之後，中風風險都不會減低很多，因而需要同時做好預防中風措施。