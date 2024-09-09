導管消融術+左心耳封堵術 一次過解決房顫

不少人都知道，心房顫動會增加缺血性中風的風險高達5倍；而處理房顫，就要從心跳和預防中風兩方面著手。兩者均可用藥或手術治療，近年兩個手術——導管消融術及左心耳封堵術更可在一次手術內完成，能夠縮減手術時間、麻醉少一次，而且沒有額外風險。

心臟科專科醫生黎偉強表示，正常的左心房會規律地一下一下收縮跳動，將血液傳到左心室；而患者左心房接近肺靜脈的一些細胞，會不正常地發出電流令心房跳動變亂和變快，每分鐘可達二百多下，由於每次收縮不完全，如同震顫般，令泵血效率變差。

中風風險大增

當血液凝滯於左心房，就有可能形成血塊，若血塊隨血流走上大腦，便導致缺血性中風。黎偉強續指，「房顫患者中風風險比一般人高5倍，而每個患者的風險或有所不同，如果年紀較大、患有高血壓、糖尿病、心臟衰竭、曾經中風的患者，風險自然較高。」因此，治療房顫除了要控制心跳外，亦須減低中風風險。

去除多餘訊號細胞

除了使用控制心跳藥物、薄血藥之外，部分患者亦可考慮手術方式治療房顫。導管消融術可將發出雜亂電流訊號的細胞去除，黎偉強解釋，「過往有射頻消融和冷凍技術，現時則進化成脈衝場技術，可以發出適合頻率的電磁脈衝，針對性破壞病變細胞，避免舊有技術有可能傷害到附近組織如食道、肺、橫隔膜等的風險，而且手術時間亦較短。」近年導管消融術已成為一線治療方法，而且適合較年輕、心臟結構仍然正常的患者，可以減低日後由陣發性房顫惡化成持續性房顫的機率。