熱門搜尋:
六合彩 羽田機場 日本地震 姜濤 農曆新年2024 魚町銀天街 木屋燒烤 彩虹邨重建 萬千星輝頒獎典禮2023 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 山姆超市 周庭 騙案 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 劉馬車
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-03 18:30:22

小中風是中風先兆！即使症狀消失 也必須積極治療 神經專科醫生圖文解說

分享：
中風

50多歲的王先生在用餐的時候，突然右側肢體無力，而被送到急症室。

「醫生，我剛剛連筷子都拿不起來。」患者動了動手臂說，「不過現在已經好多了。」

「當時還有其他不舒服嗎？」醫生問。

「好像沒有其他不舒服。」患者搖搖頭，接著問，「請問這是小中風症狀嗎？」

「從目前的檢查看起來，應該是俗稱的小中風。」醫生說，「由於接下來發生中風的風險很高，所以建議使用兩種抗血小板藥物來降低中風的風險。」

Ad Block

短暫性腦缺血

一般常聽到的「小中風」指的是短暫性腦缺血(或稱暫時性腦缺血，Transient Ischemic Attack)。林口長庚紀念醫院腦中風中心主任吳秀娟醫生表示，患者會出現類似中風的症狀，例如肢體單側無力或麻木、口齒不清、失明等。相關症狀可能持續幾分鐘至幾個小時，並於24小時內完全恢復。

中風

約有1/3的短暫性腦缺血患者會發生中風，尤其在短暫性腦缺血發生後48小時內的風險最高。

中風風險高

「短暫性腦缺血是即將中風的警號！」吳秀娟醫生說，「約有1/3的短暫性腦缺血患者會發生中風，尤其在短暫性腦缺血發生後48小時內的風險最高。有研究指出，在短暫性腦缺血發生後1周內，中風復發的機會高達10%。」

短暫性腦缺血的風險因素包括高血壓、糖尿病、心臟病、心房顫動、吸煙等。如果出現短暫性腦缺血的症狀，一定要盡快求醫，即使症狀自行消失，也不能掉以輕心。吳秀娟醫生說，很多人對短暫性腦缺血較沒有概念，出現短暫症狀時，可能會懷疑自己是太累了或是出現幻覺，而錯過治療的時機。

「FAST」口訣

大家要記住「FAST」口訣！

FAST口訣

請大家要記住「FAST」口訣，「F」是Face，患者可能出現臉部不對稱如嘴角下垂、眼皮下垂；「A」是Arm，患者會肢體無力，無法維持兩隻手臂在平舉的狀態；「S」是Speech，患者說話會變得含糊不清、胡言亂語，可能無法聽懂別人說的話；「T」是Time，請務必把握時間，立刻送醫。

 

採用雙抗治療 預防二次中風

發生短暫性腦缺血後，即使症狀消失，也必須接受治療，以降低二次中風的風險。吳秀娟醫生說，短暫性腦缺血的患者會在急性期馬上使用抗血小板藥物，除非有不能吃藥的理由。根據台灣腦中風學會治療指引，非心因性高風險暫時性腦缺血(ABCD2 score 4)或急性輕微缺血性腦中風(NIHSS 3)發作24小時內，會使用雙重抗血小板治療，也就是阿士匹靈搭配另一種抗血小板藥物，至少21天。

抗血小板藥物能夠避免血小板凝集，雙抗治療是使用兩種不同機制的抗血小板藥物，進一步避免血栓形成。

Ad Block
中風

抗血小板藥物能夠避免血小板凝集，雙抗治療是使用兩種不同機制的抗血小板藥物，進一步避免血栓形成。

等同於中風

「小中風其實等同於中風！雖然小中風症狀持續時間很短，但仍有很高的風險會出現二次中風，千萬不可輕視。」吳秀娟醫生說，除了積極接受治療外，日常生活中請務必好好控制血壓、血糖、血脂，飲食方面要少油、少鹽，最好維持理想體重、規律運動、正常作息，請務必戒煙、避免過度飲酒。藥物治療與非藥物的治療，都同等重要！

 

筆記重點整理

  1. 短暫性腦缺血會出現類似中風的症狀，例如肢體單側無力或麻木、口齒不清、失明等。相關症狀可能持續幾分鐘至幾個小時，並於24小時內完全恢復。
  2. 約有1/3的短暫性腦缺血患者會發生中風，尤其在短暫性腦缺血發生後48小時內的風險最高。有研究指出，在短暫性腦缺血發生後1周內，中風復發的機會高達10%。
  3. 發生短暫性腦缺血後，即使症狀消失，也必須接受治療，以降低二次中風的風險。
  4. 根據台灣腦中風學會治療指引，非心因性高風險暫時性腦缺血(ABCD2 score 4)或急性輕微缺血性腦中風(NIHSS 3)發作24小時內，會使用雙重抗血小板治療，也就是阿斯匹靈搭配另一種抗血小板藥物，至少21天。

【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：小中風是中風前兆！即使症狀消失，也必須積極治療，神經專科醫師圖文解說

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受