小中風是中風先兆！即使症狀消失 也必須積極治療 神經專科醫生圖文解說

50多歲的王先生在用餐的時候，突然右側肢體無力，而被送到急症室。

「醫生，我剛剛連筷子都拿不起來。」患者動了動手臂說，「不過現在已經好多了。」

「當時還有其他不舒服嗎？」醫生問。

「好像沒有其他不舒服。」患者搖搖頭，接著問，「請問這是小中風症狀嗎？」

「從目前的檢查看起來，應該是俗稱的小中風。」醫生說，「由於接下來發生中風的風險很高，所以建議使用兩種抗血小板藥物來降低中風的風險。」