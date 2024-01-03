小中風是中風先兆！即使症狀消失 也必須積極治療 神經專科醫生圖文解說

50多歲的王先生在用餐的時候，突然右側肢體無力，而被送到急症室。
「醫生，我剛剛連筷子都拿不起來。」患者動了動手臂說，「不過現在已經好多了。」
「當時還有其他不舒服嗎？」醫生問。
「好像沒有其他不舒服。」患者搖搖頭，接著問，「請問這是小中風症狀嗎？」
「從目前的檢查看起來，應該是俗稱的小中風。」醫生說，「由於接下來發生中風的風險很高，所以建議使用兩種抗血小板藥物來降低中風的風險。」
短暫性腦缺血
一般常聽到的「小中風」指的是短暫性腦缺血(或稱暫時性腦缺血，Transient Ischemic Attack)。林口長庚紀念醫院腦中風中心主任吳秀娟醫生表示，患者會出現類似中風的症狀，例如肢體單側無力或麻木、口齒不清、失明等。相關症狀可能持續幾分鐘至幾個小時，並於24小時內完全恢復。
中風風險高
「短暫性腦缺血是即將中風的警號！」吳秀娟醫生說，「約有1/3的短暫性腦缺血患者會發生中風，尤其在短暫性腦缺血發生後48小時內的風險最高。有研究指出，在短暫性腦缺血發生後1周內，中風復發的機會高達10%。」
短暫性腦缺血的風險因素包括高血壓、糖尿病、心臟病、心房顫動、吸煙等。如果出現短暫性腦缺血的症狀，一定要盡快求醫，即使症狀自行消失，也不能掉以輕心。吳秀娟醫生說，很多人對短暫性腦缺血較沒有概念，出現短暫症狀時，可能會懷疑自己是太累了或是出現幻覺，而錯過治療的時機。
FAST口訣
請大家要記住「FAST」口訣，「F」是Face，患者可能出現臉部不對稱如嘴角下垂、眼皮下垂；「A」是Arm，患者會肢體無力，無法維持兩隻手臂在平舉的狀態；「S」是Speech，患者說話會變得含糊不清、胡言亂語，可能無法聽懂別人說的話；「T」是Time，請務必把握時間，立刻送醫。
採用雙抗治療 預防二次中風
發生短暫性腦缺血後，即使症狀消失，也必須接受治療，以降低二次中風的風險。吳秀娟醫生說，短暫性腦缺血的患者會在急性期馬上使用抗血小板藥物，除非有不能吃藥的理由。根據台灣腦中風學會治療指引，非心因性高風險暫時性腦缺血(ABCD2 score ≥ 4)或急性輕微缺血性腦中風(NIHSS ≤ 3)發作24小時內，會使用雙重抗血小板治療，也就是阿士匹靈搭配另一種抗血小板藥物，至少21天。
抗血小板藥物能夠避免血小板凝集，雙抗治療是使用兩種不同機制的抗血小板藥物，進一步避免血栓形成。
等同於中風
「小中風其實等同於中風！雖然小中風症狀持續時間很短，但仍有很高的風險會出現二次中風，千萬不可輕視。」吳秀娟醫生說，除了積極接受治療外，日常生活中請務必好好控制血壓、血糖、血脂，飲食方面要少油、少鹽，最好維持理想體重、規律運動、正常作息，請務必戒煙、避免過度飲酒。藥物治療與非藥物的治療，都同等重要！
筆記重點整理
- 短暫性腦缺血會出現類似中風的症狀，例如肢體單側無力或麻木、口齒不清、失明等。相關症狀可能持續幾分鐘至幾個小時，並於24小時內完全恢復。
- 約有1/3的短暫性腦缺血患者會發生中風，尤其在短暫性腦缺血發生後48小時內的風險最高。有研究指出，在短暫性腦缺血發生後1周內，中風復發的機會高達10%。
- 發生短暫性腦缺血後，即使症狀消失，也必須接受治療，以降低二次中風的風險。
- 根據台灣腦中風學會治療指引，非心因性高風險暫時性腦缺血(ABCD2 score ≥ 4)或急性輕微缺血性腦中風(NIHSS ≤ 3)發作24小時內，會使用雙重抗血小板治療，也就是阿斯匹靈搭配另一種抗血小板藥物，至少21天。
【本文由「照護線上」授權轉載，原文出處：小中風是中風前兆！即使症狀消失，也必須積極治療，神經專科醫師圖文解說】