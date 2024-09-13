小五接種HPV疫苗 預防患癌

在香港兒童免疫接種計劃下，合資格的小五女學童將獲安排接種人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗。第一劑疫苗將在其就讀學校接種，並按照建議的接種時間表在下學年升讀小六時接種第二劑疫苗。兒科專科醫生林嘉儀分享有關HPV更詳細內容。

Q ：甚麼是人類乳頭瘤病毒(HPV)？

A：HPV(Human Papillomavirus)即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官(包括男性和女性)。

Q ： 人類乳頭瘤病毒可引起甚麼問題？

A：HPV可以透過性接觸傳播。部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症(例如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等)。

最常見為女性持續感染其中一種致癌或高風險類型的HPV，導致子宮頸出現不正常的細胞病變，部分更可能會在數年間發展成為子宮頸癌。

可以引致子宮頸癌等癌症的人類乳頭瘤病毒被列為「高風險病毒類型」，其他被稱為「低風險病毒類型」的人類乳頭瘤病毒，可引致性病疣。研究顯示，大約七成半有性行為的人士在一生中都會受到人類乳頭瘤病毒感染，大部分受感染的患者並沒有任何病徵，感染亦通常會自然消退。婦女若持續感染高風險人類乳頭瘤病毒，便可引致子宮頸癌。