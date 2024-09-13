小五接種HPV疫苗 預防患癌

在香港兒童免疫接種計劃下，合資格的小五女學童將獲安排接種人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗。第一劑疫苗將在其就讀學校接種，並按照建議的接種時間表在下學年升讀小六時接種第二劑疫苗。兒科專科醫生林嘉儀分享有關HPV更詳細內容。
Q：甚麼是人類乳頭瘤病毒(HPV)？
A：HPV(Human Papillomavirus)即人類乳頭瘤病毒，是一組包括超過150種不同基因型的病毒，其中約40種會感染人類生殖器官(包括男性和女性)。
Q：人類乳頭瘤病毒可引起甚麼問題？
A：HPV可以透過性接觸傳播。部分屬高風險基因型的病毒可引致細胞病變及癌症(例如子宮頸癌、陰道癌及肛門癌等)。
最常見為女性持續感染其中一種致癌或高風險類型的HPV，導致子宮頸出現不正常的細胞病變，部分更可能會在數年間發展成為子宮頸癌。
可以引致子宮頸癌等癌症的人類乳頭瘤病毒被列為「高風險病毒類型」，其他被稱為「低風險病毒類型」的人類乳頭瘤病毒，可引致性病疣。研究顯示，大約七成半有性行為的人士在一生中都會受到人類乳頭瘤病毒感染，大部分受感染的患者並沒有任何病徵，感染亦通常會自然消退。婦女若持續感染高風險人類乳頭瘤病毒，便可引致子宮頸癌。
Q：人類乳頭瘤病毒疫苗是甚麼？
A：人類乳頭瘤病毒疫苗(簡稱HPV疫苗，又稱子宮頸癌疫苗)是一種預防性疫苗，能預防子宮頸癌及其他因感染HPV而引致的癌症和疾病。在香港，約九成的子宮頸癌是由HPV-16, 18, 31, 33, 45, 52, 58型病毒感染而引起。九價人類乳頭瘤病毒疫苗能覆蓋以上七種HPV基因型。不過，疫苗並不能治療人類乳頭瘤病毒的感染。
Q：男生可以接種嗎？
A：可以。
Q：學童如何接種疫苗？家長可以自行帶學童到私家醫生接種嗎？
A：自2019/20學年起，衛生署在香港兒童免疫接種計劃下為合資格的小學女學童推出人類乳頭瘤病毒(HPV)疫苗接種計劃。小五女學童會獲安排在其就讀學校接種第一劑疫苗，並按照建議的接種時間表在下學年升讀小六時接種第二劑疫苗。未能於學校接種疫苗的學童及非於本港就讀的合資格女童可以預約在學童免疫注射小組的分區辦事處接種疫苗。
Q：是否所有女學童都適合接種？有甚麼人不適合？
A：對酵母及疫苗針有敏感反應、有免疫系統疾病、血小板過低、凝血有困難，例如在打針、受傷或脫牙後流血不止、當天發燒。
Q：HPV疫苗安全嗎？當學童接種疫苗後，有機會出現甚麼反應？
A：九價疫苗預期能預防絕大部分的子宮頸癌。子宮頸癌疫苗已在世界各地使用多年。經大規模臨床測試和監測，並沒有發現疫苗有明顯(不正常)嚴重副作用。接種子宮頸癌疫苗人士可能出現的副作用均屬輕微和短暫。常見的副作用與其他疫苗相似，包括注射部位疼痛及出現紅腫、皮膚出現紅斑或痕癢、發燒、頭痛和作嘔。世界衞生組織及海外衛生當局全面檢視有關子宮頸癌疫苗引致不良反應的科學研究和資料後，均表示科學證據證明子宮頸癌疫苗安全和有效。
Q：HPV疫苗為甚麼會選擇在小五時候接種？
A：世界衛生組織建議把年齡介乎9至14歲、仍未性活躍的女童，列為HPV疫苗接種的主要目標群組，以預防子宮頸癌。在「香港兒童免疫接種計劃」下，女童需接種共兩劑HPV疫苗，首劑會在小五接種，而第二劑會在小六接種。
Q：是否接種兩次後，一生都不用再接種？
A：現有的研究顯示，疫苗是安全及有效的，而其效力最少可以維持5年，至於是否需要注射加強劑則仍有待進一步的研究。
Q：HPV疫苗於小童時接種，會引致性早熟嗎？或早前開始月經嗎？
A：研究表明，接種HPV疫苗不會讓孩子性活躍或提早發生性行為。