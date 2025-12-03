小便分岔係前列腺出事？醫生：「呢啲情況」屬正常 3點警惕疾病風險！

除前列腺肥大外，若小便分岔同時伴隨排尿疼痛、感染反覆發作、血尿或異常分泌物，應警惕可能與前列腺炎、尿道結石，甚至前列腺癌相關。

以前小便都是拋物線，步入中年卻常常分岔，還會滴到褲子，前列腺是不是出問題了？三重宏仁醫院泌尿科曲元正主任分享，近期就有一位55歲的患者提出以上疑問，也是門診男性常見的困擾，尤其40歲以後，愈來愈多人開始注意到排尿狀況有改變。到底小便分岔是正常生理現象，還是泌尿系統疾病的徵兆？曲元正醫生也教大家如何初步判斷，合併有排尿疼痛、反覆感染、血尿或異常分泌物時應盡快求醫！

尿尿分岔常見於晨間或射精後 多屬正常生理現象

曲元正主任表示，正常男性排尿射程約20至40公分，應呈現平順的拋物線。分岔的常見原因其實是尿道出口暫時受到阻擋或壓迫，例如早上起床時，由於尿壓大，加上晨間勃起造成尿道受壓，或是射精後第一次排尿，因海綿體仍在充血，也容易出現分岔。部分男性因包皮過長或尿道口天生形狀特殊，使得尿液分散。上述情況通常是偶爾發生、持續時間短，不會天天出現，多半不需過度擔心。

前列腺肥大也會讓尿尿分岔！尿流變細、亂噴需留意

男性若年紀超過40歲，排尿分岔開始變得頻繁，就必須考慮可能是「前列腺肥大」！曲元正主任說明，男性前列腺會隨著年齡逐漸增大，是因為男性荷爾蒙中的「二氫睪固酮(DHT)」長期作用，會促使前列腺細胞持續增生。

前列腺位於膀胱出口、環抱尿道前端，一旦體積變大，可能向內壓迫尿道，使通道變窄或出口形狀改變，患者就會感受到尿線變細、方向不穩、甚至分岔噴濺等狀況，尿流不再集中。

他提醒，若分岔只是偶爾出現，可能是正常自然老化的一部分，但若頻率增加、變得更明顯，或伴隨頻尿、夜尿、排尿困難或滴尿等症狀，就應考慮進行進一步檢查，確認是否為前列腺肥大造成的壓迫。