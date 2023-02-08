小便失準、藏污納垢？包皮過長困擾生活

包皮是男性天生的生理構造，能保護脆弱的龜頭，但如果包皮無法完全向後「解封」，長期藏污納垢、缺乏清潔，甚至會暗藏陰莖反覆感染、發炎、小便失準、感染性病等等的隱患，這時可能就要切除包皮，正常的情況下，包皮在陰莖未勃起時，會稍微蓋住部分的龜頭，而且可以不會疼痛的將包皮退至冠狀溝下。

常見有以下狀況：

能完全退下包皮。

能退下部分包皮，露出部分龜頭，無法至冠狀溝下。

包皮只能後退至馬眼，解尿受包皮影響。

包皮完全動彈不得導致退下的過程會過緊或疼痛，所謂的「包莖」。

包皮過長有哪些原因？有哪些症狀？

根據統計約有95%的男性新生兒有「生理性包莖」的現象，但隨著年紀的成長，大概有九成的男童在3歲以前，包皮就能慢慢退下，並且露出龜頭。進一步到了青春期以後，則只有不到1%的男性仍有包莖的現象，可免受皮肉之苦。

「病態性包莖」是指因為後天的外傷、感染、發炎等等，造成包皮增厚或狹窄，導致無法順利退至冠狀溝。

如果在較嚴重包莖的情況下，即便能後退翻開，但卻卡住翻不回去，使得血液循環變差，導致龜頭被緊緊勒住、紅腫發紫，就稱為「嵌頓性包莖」，若發生包皮無法復位的情形，這屬於泌尿科急症，需要立即手術將狹窄處切開，否則可能會使龜頭缺血過久，進而造成壞死。