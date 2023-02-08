小便失準、藏污納垢？包皮過長困擾生活

包皮是男性天生的生理構造，能保護脆弱的龜頭，但如果包皮無法完全向後「解封」，長期藏污納垢、缺乏清潔，甚至會暗藏陰莖反覆感染、發炎、小便失準、感染性病等等的隱患，這時可能就要切除包皮，正常的情況下，包皮在陰莖未勃起時，會稍微蓋住部分的龜頭，而且可以不會疼痛的將包皮退至冠狀溝下。
常見有以下狀況：
- 能完全退下包皮。
- 能退下部分包皮，露出部分龜頭，無法至冠狀溝下。
- 包皮只能後退至馬眼，解尿受包皮影響。
- 包皮完全動彈不得導致退下的過程會過緊或疼痛，所謂的「包莖」。
包皮過長有哪些原因？有哪些症狀？
根據統計約有95%的男性新生兒有「生理性包莖」的現象，但隨著年紀的成長，大概有九成的男童在3歲以前，包皮就能慢慢退下，並且露出龜頭。進一步到了青春期以後，則只有不到1%的男性仍有包莖的現象，可免受皮肉之苦。
「病態性包莖」是指因為後天的外傷、感染、發炎等等，造成包皮增厚或狹窄，導致無法順利退至冠狀溝。
如果在較嚴重包莖的情況下，即便能後退翻開，但卻卡住翻不回去，使得血液循環變差，導致龜頭被緊緊勒住、紅腫發紫，就稱為「嵌頓性包莖」，若發生包皮無法復位的情形，這屬於泌尿科急症，需要立即手術將狹窄處切開，否則可能會使龜頭缺血過久，進而造成壞死。
甚麼時候割包皮比較好？割包皮有哪些好處？
一般情況下，部分國家因為宗教傳統的緣故，剛出生就會進行「割禮」，但若孩童年紀太小，還無法配合局部麻醉手術的時候，建議優先考慮使用類固醇藥膏治療。若藥物治療效果不佳，等孩子上小學或是青春期可配合局部麻醉時，再接受割包皮手術會較為理想。
就算沒有以上的情況。割包皮手術也有預防包皮龜頭炎和性傳染疾病，以及降低陰莖癌風險的優點。
目前有哪些包皮手術？有甚麼差異?
目前手術主要分為傳統的「包皮環切術」，以及新式的「一次性包皮槍」。
傳統手術是用手術刀或剪刀將過長或狹窄的包皮切除，切除止血後，靠手工一針一線將環狀的傷口縫合，術中的出血會較多，手術時間也會較長，因此術後會有傷口腫脹及傷口疼痛的情形。
新式的包皮槍，可以透過特製的縫合釘，讓切除包皮及縫合傷口這兩個步驟一次完成，可大幅縮短手術時間，同時因為皮膚的真皮層在手術過程中不會暴露出來，術中的出血會大幅減少，術後傷口腫脹及疼痛的程度也會大幅降低，相對來說包皮槍費用較高。
許多人有私密處問題常會覺得難以啟齒，因此遲遲不敢尋求幫助而延誤了就醫，包皮若反覆發炎，可能造成包皮的增厚及纖維化，進一步使包莖變得更嚴重，造成清潔困難以及感染風險提高，甚至可能增加陰莖罹癌的風險。
平時如果發現陰莖或包皮有異狀，或是常常受到上述併發症的困擾，應及早發現及早治療，尋求泌尿科專業建議及治療，以減少後續感染或罹癌的風險，助你鵬程萬里。
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