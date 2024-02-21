小便有泡要留神 或是蛋白尿！

正常小便不應含有蛋白質，但如果腎小球老化或發炎時，就可能導致有蛋白尿的情況。腎科專科醫生譚雋熹指，出現蛋白尿可反映腎背後的狀況，例如腎炎、老化及慢性腎病等，一旦出現有關症狀就不能忽視，要立即處理。
腎臟中的造尿系統稱為腎小球，功用像「筲箕」一樣，可篩走血液中的廢物，保留對身體有用的白蛋白和其他蛋白質。蛋白質一般都不能穿過腎小球，惟當腎小球受損，蛋白質便會流入尿液中，形成蛋白尿。譚雋熹解釋，如果腎臟一直都很健康，就算到年紀很大都未必會出現蛋白尿，但如腎臟出現問題，任何年紀都可能有蛋白尿。
蛋白尿=慢性腎病？
蛋白尿演變成慢性腎病要多久？「很多人都會搞錯重點，以為有蛋白尿即是身體流失了蛋白，需要補充，但其實當腎有蛋白流出來的時候，就已經反映腎臟出現問題，如果不處理，隨著蛋白尿愈多，代表腎的老化速度愈快。所以並沒有出現蛋白尿多久就會有慢性腎病的說法，嚴格來說持續有蛋白尿，就屬於慢性腎病。」
慢性腎病主要可分成兩個主流病因，一是免疫系統病，例如腎小球炎，任何年紀都有機會患上；二是源於慢性病，例如糖尿病及高血壓等，都是導致腎衰竭及慢性腎病的主要病因。
以慢性腎病為例，本港末期腎衰竭的患者中，有五成病因是糖尿病、兩成是血壓高，單是三高患者已佔了七成。譚雋熹強調，三高病人只要控制好血糖及血壓，其實已經可以延緩出現蛋白尿或慢性腎病的發病時間。另外，三高患者平日在飲食上要減少濃味食物，一旦出現蛋白尿，就要及早求醫處理，都可有效地阻慢腎臟老化的速度。
出現蛋白尿後，醫生會安排檢驗小便中的蛋白比率，這評估方法可排除喝水分量對小便的影響，亦會驗血觀察腎功能，如果情況需要，也可能需要照超聲波，看看是否有結構性問題。
及早做身體檢查
由於慢性腎病沒有明顯的症狀，導致有部分病人在腎功能只剩下一至兩成才因水腫或其他腎衰竭症狀而發現，求醫時已屬後期。譚雋熹認為，要及早預防，最好的方法是定期做檢查，「如果說正常的身體檢查，其實建議30多歲就要開始做，因現時很多疾病都有年輕化的趨勢，特別是糖尿病、血壓高、肥胖或有家族史有等高危族群」。
飲食著手減慢惡化
至於慢性腎病患者，如果想減慢惡化速度，就要從飲食著手。第一，飲食上要以低鈉為主，避免食鹽分高及加工醃製的食物；第二是視乎情況進行低蛋白飲食，低蛋白可減低腎的負荷，減少蛋白尿及腎的代謝物，對減慢腎衰退有幫助；第三就是要控制好血糖、血壓和蛋白尿；最後是避免服用中西成藥，以免增加腎臟負荷。譚雋熹指，網上有關腎病的飲食資料大部分都不準確，提醒病人因應自身情況向醫生查詢。