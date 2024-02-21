小便有泡要留神 或是蛋白尿！

正常小便不應含有蛋白質，但如果腎小球老化或發炎時，就可能導致有蛋白尿的情況。腎科專科醫生譚雋熹指，出現蛋白尿可反映腎背後的狀況，例如腎炎、老化及慢性腎病等，一旦出現有關症狀就不能忽視，要立即處理。 腎臟中的造尿系統稱為腎小球，功用像「筲箕」一樣，可篩走血液中的廢物，保留對身體有用的白蛋白和其他蛋白質。蛋白質一般都不能穿過腎小球，惟當腎小球受損，蛋白質便會流入尿液中，形成蛋白尿。譚雋熹解釋，如果腎臟一直都很健康，就算到年紀很大都未必會出現蛋白尿，但如腎臟出現問題，任何年紀都可能有蛋白尿。

蛋白尿=慢性腎病？ 蛋白尿演變成慢性腎病要多久？「很多人都會搞錯重點，以為有蛋白尿即是身體流失了蛋白，需要補充，但其實當腎有蛋白流出來的時候，就已經反映腎臟出現問題，如果不處理，隨著蛋白尿愈多，代表腎的老化速度愈快。所以並沒有出現蛋白尿多久就會有慢性腎病的說法，嚴格來說持續有蛋白尿，就屬於慢性腎病。」 慢性腎病主要可分成兩個主流病因，一是免疫系統病，例如腎小球炎，任何年紀都有機會患上；二是源於慢性病，例如糖尿病及高血壓等，都是導致腎衰竭及慢性腎病的主要病因。 以慢性腎病為例，本港末期腎衰竭的患者中，有五成病因是糖尿病、兩成是血壓高，單是三高患者已佔了七成。譚雋熹強調，三高病人只要控制好血糖及血壓，其實已經可以延緩出現蛋白尿或慢性腎病的發病時間。另外，三高患者平日在飲食上要減少濃味食物，一旦出現蛋白尿，就要及早求醫處理，都可有效地阻慢腎臟老化的速度。 出現蛋白尿後，醫生會安排檢驗小便中的蛋白比率，這評估方法可排除喝水分量對小便的影響，亦會驗血觀察腎功能，如果情況需要，也可能需要照超聲波，看看是否有結構性問題。