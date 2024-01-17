小兒反覆感冒不要忽視 併發肺炎鼻竇炎

一名4歲男孩林小弟連續咳嗽一個月，原本家長以為是一般感冒，因為家族有過敏史，感冒時有陸續服用診所開立的感冒藥及抗生素，但仍未好轉，之後發燒由媽媽帶至臺北醫院兒科，由兒童感染專科楊子毅醫生檢查。結果確定併發肺炎和急性鼻竇炎。

系列病毒檢查 肺炎又鼻竇炎 楊子毅醫生表示，檢查時發現林小弟鼻塞鼻音嚴重、喉嚨有許多黃膿鼻涕倒流，精神活力不太好，透過聽診發現痰音很重，進一步進行身體檢查和照X光，確定是併發肺炎和急性鼻竇炎，且經過病毒檢查，林小弟鼻腔中感染的肺炎鏈球菌還具有抗藥性。 所幸在安排林小弟住院之後，透過抗生素治療、搭配口服藥物與蒸氣輔助化痰及抽吸鼻涕等治療，在四天後即緩解所有症狀順利出院，返家後繼續服用短期抗生素，一周後覆診檢查確定已完全痊愈。

盡快接種疫苗 注意呼吸喘息 楊子毅醫生說明，肺炎鏈球菌平時會帶原在健康人的鼻腔中，在感冒嚴重時細菌增長形成疾病，是經常造成五歲以下兒童感染肺炎、鼻竇炎及中耳炎等感冒併發症的細菌，也有一定的機率再造成侵襲性的血液和腦部感染，但近年疫苗接種之後，細菌帶原率及嚴重病例已減少許多，因此呼籲家長盡快帶孩子接種流感疫苗，提升免疫力，並要經常留意檢查孩子是否有呼吸道敏感，例如鼻過敏或氣喘，也要觀察孩子是否有呼吸喘或是精神胃口下降。 透過多方位的控制及呼吸道保養、接種疫苗，留意孩子狀況，讓孩子能在症狀初期及早就醫，若有發燒症狀不能大意，盡快就醫，讓醫生能針對細菌感染選正確的抗生素和劑量以對症下藥有效治療，預防呼吸道感染並提高兒童免疫力，降低感染機會及減輕症狀。