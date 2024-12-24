小兒推拿 助紓緩孩童鼻敏感

鼻敏感在香港是十分普遍的疾病，約每4個人便有一名患者；此症在兒童更為普遍，港大調查顯示約46%學童患有過敏性鼻炎。註冊中醫師胡凱淋教路，有兩個小兒推拿方法，可助小朋友減輕症狀，並加強肺氣，減少日後發作。 從中醫角度，鼻敏感為肺氣虛的表徵。胡凱淋表示，「肺氣虛則肺易陷，肺不張易受寒邪外客。當環境溫度寒熱轉變，寒邪客表，身體就會作出反應，製造鼻水(為肺之液)，打噴嚏以使肺氣充實，寬胸理氣以排走寒邪。」

肺為嬌臟易受刺激 肺為嬌臟，容易受到各種刺激而有反應。而小朋友生理特質「肺常不足」，肺氣較成人弱，於是更容易受到寒熱溫涼、各種刺激物影響。胡凱淋續指，「鼻敏感主要症狀多見連續噴嚏3個以上，多者可連續20個噴嚏，伴有鼻水、鼻塞、眼癢。小朋友鼻塞致鼻腔堵塞，局部氣血流通差，亦多見有黑眼圈。此外，鼻敏感多見早晚發作，持續數個月，甚至數年，每天反覆發作。」毛公仔、出入冷熱地方的溫差即時轉變、動物毛髮等都是誘發鼻敏感的刺激性物質。 按穴減發作 小兒推拿如何幫助鼻敏感？胡凱淋解釋，「原理就是通過摩擦按壓穴位，刺激穴位以使特定經絡氣行，就如我們在門口按燈的開關，房間內的燈就亮起來。因此，按壓穴位足以刺激到我們五臟，助寬胸理氣，補氣行氣散寒。」



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運動勿過分 預防鼻敏感首要增肺氣，方法包括運動、充足休息。胡凱淋提醒，「運動過猶不及，過分運動反而會耗傷正氣，既不能強身，更會令鼻敏感加重。適量運動，以運動後精神爽利，不會汗流不止，不會疲勞虛脫為度。」另外，湯水、每日保健小兒推拿按穴都有幫助。 提高抵禦能力 雖然每個鼻敏感患者都希望「斷尾」，不過中醫並沒有斷尾這回事。胡凱淋說，「先假設一個分數，一般沒有被診斷為『鼻敏感人士』的，他們誘發鼻敏感的臨界分數是90分；而『鼻敏感人士』為10分。只要有12分的塵埃刺激、氣溫轉變，就促使鼻敏感發作。中醫治療上，我們不是要將生活上1分的刺激都完全杜絕，這亦是不現實的。反而，我們要將患者承受刺激的抵禦能力提升，由10分提升到30分、50分，這樣經治療後，將來就算再遇到平日12、13分刺激的環境，亦不會再輕易發病。」