熱門搜尋:
機管局債券 垃圾徵費 MIRROR演唱會2024 農曆新年2024 渣打馬拉松2024 灣仔車禍 香港足球 流感 日本地震 姜濤 薈鳴 MIRROR 恒生指數 日圓匯率 李家超 炎明熹 好去處 網上熱話 新股IPO 定期存款 C觀點 Ray Online 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身
Ad Block Ad Block
返回
健康
2024-01-18 04:29:52
日報

小兒過敏 易與感冒混淆

分享：
小兒過敏 易與感冒混淆

小兒過敏 易與感冒混淆

余小朋友在一歲半起，便不時有傷風感冒，爸爸每次帶她看醫生都能夠藥到病除。自去年開學，多與其他小童接觸，便病得更頻密，最近一次更咳嗽、鼻塞超過一個月，鼻水也開始變黃，但看了幾次醫生都沒有改善，於是爸爸便帶她到私家醫院求醫，最後發現原來是鼻敏感和氣管敏感。

鼻敏感 氣管敏感

余小朋友和爸爸。

香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫指出，當時在急症醫學中心為小朋友檢查後，相信她有鼻敏感和氣管敏感，另外亦發現有感染問題。「感染可簡單用抗生素解決，而過敏的情況在緊急處理之後，亦要與家長商討，使用可以保護、消炎和調理的藥物——噴鼻類固醇和吸入式類固醇；以及在需要時使用氣管舒張劑。」

依指示使用無副作用

不少人聽到「類固醇」3個字便已怕怕，擔心其副作用。韓錦倫表示要耐心向家長解釋，「西醫，甚至坊間的『神醫』都會用類固醇。噴鼻及吸入式類固醇的劑量其實很低，如遵照醫生指示，每日用一至兩次，並不會有副作用；最怕是你不知道自己正使用類固醇，噴了覺得舒服而每日用很多次，就會產生副作用。」另外，韓錦倫認為使用心態就像每日服用維他命，有時或者會忘記使用，但不要緊，盡力維持使用便可。若知道致敏原是甚麼而又能夠避開的話，用一段時間調理好之後，有機會可以停藥。

用藥貼士

幸而余爸爸能夠理解用藥的好處，現時小朋友的敏感徵狀已經大減，也能夠好好入睡。幼兒在藥物的使用上或會出現困難，例如掙扎或生氣，韓錦倫認為，「吸入式類固醇配有面罩，小朋友或不喜歡有東西放在臉上，不過當小朋友忟憎，呼吸會變得急促，反有助帶藥入氣管；另外，噴鼻藥可以試噴給小朋友看，再加以鼓勵，每邊鼻孔只需噴一秒，很多家長都能成功。」

分辨感冒和過敏

家長如何分辨子女是傷風感冒還是過敏？韓錦倫指，傷風感冒即使多嚴重，一個月都會好起來，如果經常鼻塞、咳嗽、氣喘，持續兩、三個月，又或者家族裡有人有過敏傾向，都要考慮是否鼻敏感。

香港常見致敏原包括塵蟎、食物如花生、蛋，又或溫度和濕度的轉變等。保持家居清潔、避開相關食物等，有助減少受刺激。不過並非人人都需要找出致敏原，韓錦倫舉例，「有個案家中養了七隻貓兩隻狗，結果發現是對貓毛狗毛過敏，但未必能夠改變環境；亦見過有家長找致敏原，愈找愈刁鑽、愈憂心，也未必是好事。」

香港中文大學醫院兒科專科醫生 韓錦倫

韓錦倫指過敏雖未必可斷尾，但絕對可以處理。

叉燒飯理論

至於過敏能否斷尾，韓錦倫表示要做期望管理，「情況就如肚餓，醫生請你吃叉燒飯，就不餓了，但兩星期後再見醫生，肚餓徵狀又回來，能否說吃叉燒飯不能斷尾？面對慢性疾病需要用吃叉燒飯的心態，肚餓的時候吃，飽了就不用吃，再餓就再吃。同樣地，過敏發作時就治療，治療之後就預防，再發作便再治療。」另外，接受治療的話有機會斷尾，但不治療一定不會斷尾，還可能會惡化，所以不要因為不能斷尾而放棄治療。

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受