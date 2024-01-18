小兒過敏 易與感冒混淆

余小朋友在一歲半起，便不時有傷風感冒，爸爸每次帶她看醫生都能夠藥到病除。自去年開學，多與其他小童接觸，便病得更頻密，最近一次更咳嗽、鼻塞超過一個月，鼻水也開始變黃，但看了幾次醫生都沒有改善，於是爸爸便帶她到私家醫院求醫，最後發現原來是鼻敏感和氣管敏感。

香港中文大學醫院兒科專科醫生韓錦倫指出，當時在急症醫學中心為小朋友檢查後，相信她有鼻敏感和氣管敏感，另外亦發現有感染問題。「感染可簡單用抗生素解決，而過敏的情況在緊急處理之後，亦要與家長商討，使用可以保護、消炎和調理的藥物——噴鼻類固醇和吸入式類固醇；以及在需要時使用氣管舒張劑。」

依指示使用無副作用

不少人聽到「類固醇」3個字便已怕怕，擔心其副作用。韓錦倫表示要耐心向家長解釋，「西醫，甚至坊間的『神醫』都會用類固醇。噴鼻及吸入式類固醇的劑量其實很低，如遵照醫生指示，每日用一至兩次，並不會有副作用；最怕是你不知道自己正使用類固醇，噴了覺得舒服而每日用很多次，就會產生副作用。」另外，韓錦倫認為使用心態就像每日服用維他命，有時或者會忘記使用，但不要緊，盡力維持使用便可。若知道致敏原是甚麼而又能夠避開的話，用一段時間調理好之後，有機會可以停藥。

用藥貼士

幸而余爸爸能夠理解用藥的好處，現時小朋友的敏感徵狀已經大減，也能夠好好入睡。幼兒在藥物的使用上或會出現困難，例如掙扎或生氣，韓錦倫認為，「吸入式類固醇配有面罩，小朋友或不喜歡有東西放在臉上，不過當小朋友忟憎，呼吸會變得急促，反有助帶藥入氣管；另外，噴鼻藥可以試噴給小朋友看，再加以鼓勵，每邊鼻孔只需噴一秒，很多家長都能成功。」

分辨感冒和過敏

家長如何分辨子女是傷風感冒還是過敏？韓錦倫指，傷風感冒即使多嚴重，一個月都會好起來，如果經常鼻塞、咳嗽、氣喘，持續兩、三個月，又或者家族裡有人有過敏傾向，都要考慮是否鼻敏感。

香港常見致敏原包括塵蟎、食物如花生、蛋，又或溫度和濕度的轉變等。保持家居清潔、避開相關食物等，有助減少受刺激。不過並非人人都需要找出致敏原，韓錦倫舉例，「有個案家中養了七隻貓兩隻狗，結果發現是對貓毛狗毛過敏，但未必能夠改變環境；亦見過有家長找致敏原，愈找愈刁鑽、愈憂心，也未必是好事。」