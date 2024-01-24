小孩上課就睡著，詐病？還是玻璃心？ 兒科醫生曝「恐1疾患」：快檢查

一名中學生近來常出現莫名腿軟、下肢無力狀況，嚴重影響學習與生活自理能力，父母帶他四處求診後仍找不出病因，有時休息幾天後就會康復，但只要提到返校、上課等關鍵字症狀就會再度出現，直到前往雙和醫院小兒神經門診就醫，透過一系列檢查，最終診斷為功能性神經疾患(functional neurological disorder)。

功能性神經疾患 常被誤認裝病、逃避

主治醫生周正哲指出，過去這類症狀的孩童常被認為是「裝病」逃避上課或學習，或是遭質疑心理素質不夠堅強、挫折忍受力低如「玻璃心」般；然而，其症狀的根本的原因在於其腦部相對脆弱，更容易被外界環境影響，進而導致身體方面出現問題。

周正哲醫生解釋，就像是腦部的「軟件」出現問題，而非「硬件」有缺陷，進而影響到肢體的動作與感覺等。值得注意的是，青春期是人格養成的關鍵階段，正面臨著升學、人際及同儕關係等各種壓力，此時家長們如無法發現問題癥結，並給予關懷及心理支持，反倒持續成為壓力來源之一，往往只會讓情況更嚴重。