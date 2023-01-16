小孩鼻涕多用「吸鼻器」？有呢個情況即睇醫生

流鼻涕、鼻塞都是生病或過敏時常見的症狀，會使病人難以順暢呼吸，尤其夜間躺下鼻涕倒流更不舒服，大人可自行將鼻涕擤出，但嬰幼兒無法做到，很容易會堵塞鼻腔，甚至引起感染和發炎導致黏膜腫脹變成「鼻塞」，除了會降低食慾，晚上也不易入睡。此時，若使用吸鼻器將鼻涕引流出來，可以緩解不適，改善症狀。

電動式吸鼻器從最小吸力開始 避免傷害鼻腔黏膜

台灣食藥署說明，居家使用的吸鼻器主要分為電動式及手動式，兩者皆屬於第一等級醫療器材。手動式吸鼻器是以手擠壓球狀氣囊產生吸力，再將軟管尖端伸入鼻孔內，將鼻涕吸引出來，體積較小且方便攜帶，但吸力較弱且不容易消毒清洗；電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，通常可產生較大的吸力，但使用時需小心不要傷害到鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆小量吸取，以減少吸力、降低不適感。