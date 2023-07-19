小學生被改花名「臭臭」打起上嚟 孩子幾歲可做腋下手術？

一位小三學童因腋下散發異味被取綽號「臭臭」，憤而跟同學打架，直到老師建議就診後，終於動手術甩開煩惱！長庚醫院皮膚部副部長黃耀立表示，臭狐與遺傳、飲食、腋毛多寡、年紀等因素有關，可能造成社交問題甚至霸凌。臭狐通常到青春期才開始有味道，若非嚴重情況，12歲以下的孩子可先學習正確清潔與使用止汗劑即可。傳統手術是把大汗腺(頂漿腺)刮除，清新微波則是用物理性能量破壞汗腺，對於患者年紀較無限制。

臭狐異味揮之不去 大小汗腺有何不同？

根據研究顯示，嗅覺自人們出生時就已擁有，人們對於氣味的探索是與生俱來的能力，比起視覺還要來得早。臭狐雖然不是病，但就像是隱形社交殺手，需要面對與積極處理。日本研究指出，有臭狐的人，九成八有濕黏性耳垢，民眾可由此特徵覺察。

黃耀立表示，臭狐是汗腺分泌物與細菌結合的產物。黃耀立表示，臭狐是源於大汗腺(頂漿腺)分泌出蛋白質排到毛囊裡，毛囊細菌把其分解成更小段，再排到皮膚上跟汗水融合，經由體溫加溫，便會揮發出濃烈的異味。

長時間腋下有臭狐與大汗腺有關，若是吃進食物臭(例如麻辣鍋)則是跟小汗腺相關，經過血液迴圈藉由流汗排出來。常見的臭狐患者為遺傳，也有自律神經失調容易緊張冒汗導致臭狐，像此類與飲食無關的臭味，無法透過改變日常習慣改善異味，建議可尋求專業醫療協助。

另外，由於腋毛跟頂漿線生活在一起，大量腋毛跟臭味也有一點關聯，因此大小汗腺與毛囊都需要處理。腋毛減少、菌叢改變，異味便會減少。

黃耀立說明，傳統手術包括內視鏡截斷或燒除交感神經節、內視鏡旋轉刀頂漿腺刮除術，原理是把頂漿腺刮掉；新型清新微波則是用物理性能量破壞汗腺，對於患者沒有侷限性，即使小孩也可進行。

人類出生時就確定了汗腺總數，但頂漿腺是藉由性荷爾蒙作用才會成熟，通常青春期才會開始有味道。建議12歲以下的孩子，若非嚴重情況，先學習正確的清潔與使用止汗劑即可，也可避免動手術破壞手部神經。