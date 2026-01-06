小寒到「風筒吹腳底」去黑眼圈、助睡眠？中醫師：關鍵是保暖

社交媒體最近流傳一種養生方式，聲稱以風筒加熱腳底，有助於改善黑眼圈，甚至增進睡眠質素。中醫師對此表示，此舉背後關鍵在於保暖要做到位。

社交媒體最近流傳一種養生方式，聲稱以風筒加熱腳底，有助於改善黑眼圈，甚至增進睡眠質素。高雄榮民總醫院傳統醫學科邱鎮添醫師表示，從中醫角度觀察，這類作法的核心在於保暖，腳底正好是「湧泉穴」的位置所在，被視為腎經的第一個穴位，也是人體重要能量來源，另位於腹部的「巨闕」同樣被視為重要的穴位，在臨床上也常透過熱敷或溫灸幫助保健。

小寒報到 中醫師強調「腳暖身就暖」

冬季凜然而至，1月5日適逢第二十四節氣中的「小寒」，象徵天氣最寒冷的階段，邱鎮添中醫師表示，臨床上有不少虛寒體質的人，因天氣轉涼，手腳也變冰冷、抽筋甚至影響睡眠質素，無奈之下求診，中醫觀點認為手腳保暖很重要，尤其雙腳是距離心臟最遠的的部位，被視為第二個心臟，因此「腳暖，身體就暖」。

網議風筒吹腳底 關鍵在保暖到位

針對有部落客用風筒吹腳底，引起不少網友效仿，有人甚至還拿器具加以按摩，邱鎮添中醫師指出，風筒吹腳底跟使用電熱毯、毛巾熱敷一樣，都是透過外在熱能幫助末梢血液循環的「主動式」保暖，不像「被動式」保暖，則是藉由穿襪子、蓋被子、開暖氣等方式，把身體的熱能留住避免流失，而腳底的湧泉穴(腳底板的前3分之1處)又是腎經的第一個穴位，在古代甚至被當作急救穴位使用，特別是在失溫時，更要讓該處保持暖和。

按壓湧泉穴 事前暖身不可少

若要按壓湧泉穴，邱鎮添中醫師提醒，按壓穴位前可先準備不超過42.5度的水，以毛巾熱敷或浸泡腳部，讓肌肉放鬆，這樣既能促進血液循環，也不會對皮膚造成傷害，要注意的是，長者或本身有糖尿病、高血壓的人，可能因組織周邊神經較遲鈍，需留意燙傷風險。

針對按壓穴位技巧，邱鎮添中醫師指出，按壓時應以指腹，由輕到重緩慢按壓至有痠脹感，避免太過用力按壓造成不適感，甚至瘀青，單次時間約5到10分鐘，每天睡前或洗完澡後進行最為合適，若時間允許，也可早中晚進行，但以晚上為主。