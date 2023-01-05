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健康
2023-01-05 09:30:00

小寒2023｜小寒的意思是甚麼？太凍不宜運動？最適宜吃甚麼？一文睇清養生須知

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小寒

剛踏入2023年不久，便迎來廿四節氣第一個節氣「小寒」。小寒為何有此叫法？而這段時間又是否適宜運動？又可以吃甚麼保暖兼養生？現在即為大家一一說明。

 

小寒的意思？

「冷氣積久而為寒，小者未至極也」，意指進入冬天後，冷凍的空氣一直累積而今而形成真正的寒冷，但未到最冷的時候，所以稱為「小寒」。不過香港地理位置緣故，小寒卻常較大寒更低溫，平均只有約16度，而且天氣乾燥。

冬天

雖然小寒不是最寒冷的節氣，但香港的小寒平均比大寒還低溫。

天氣凍不宜運動？

不少人天氣寒冷便「縮作一團」拒絕離開被窩，更諻論運動。不過做做運動舒筋活絡，暢通氣脈，才可以提高抗寒能力。不過運動都有幾點要注意：

  1. 出太陽後才做運動，助陽氣升發。
  2. 必須做足熱身，讓身體暖和才開始運動。
  3. 強度要適中，不宜劇烈運動，太大汗或損陰津，可考慮太極、散步、慢跑等。
  4. 做完運動及時穿身，以免著涼。
太極

耍太極是適合冬天的運動。

臘八粥助禦寒

由於小寒亦在三九天之內，養生飲食與冬至相若，不過因為小寒與臘月初八的臘八節相距不遠，有些地方會有吃臘八粥的習俗。中國各地臘八粥的做法會有不同，但也可參考以下做法，再加減一些個人口味的食材。

材料：蓬萊米80克、糯米80克、小米30克、薏仁30克，紅豆、綠豆、花生、核桃仁、桂圓、紅棗、葡萄乾各適量。

做法：

  1. 將上述穀物以清水淘洗乾淨，除小米之外的其他穀物用水浸；
  2. 將各類穀物一同倒入鍋中，加適量清水以大火煮滾。
  3. 將各類乾果輔料倒入鍋中，改文火邊攪動邊熬煮30分鐘，待粥稠糯即可。
臘八粥

中國各地臘八粥的做法各有不同。

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