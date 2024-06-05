疫情過後，入侵性肺炎球菌的感染個案大增，2023年數字比過往兩年平均數大增兩倍半；今年首季亦比去年同期高一倍！其中血清3型肺炎球菌更有「三高」風險──高重症率、高住院率、高死亡率，尤其對於三高(高血壓、糖尿病、高膽固醇)長者，若出現入侵性肺炎球菌感染，死亡率可高達30%至47%！

兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生陳偉雄表示，肺炎球菌是一種格蘭氏陽性細菌，具有由多醣組成的莢膜；在百多種血清型當中，約30種會感染人類，「每種血清型的毒力不同，而不同地區所流行的血清型也不同，香港最常見為血清3型。」

「免疫負債」致個案增

多數肺炎球菌感染出現在肺、中耳和鼻竇而導致發炎，患者會有發燒、咳、呼吸急促等徵狀。陳偉雄指不能少看鼻竇感染，「因為向前感染可累及眼睛，向後則有可能引發腦膜炎。如細菌進入血液，也可引起菌血症和敗血病等嚴重問題。」而2023年至今肺炎球菌感染個案大幅上升，主因是「免疫負債」，「疫情期間長時間戴口罩，減低了傳播風險；當除下口罩時就會更易感染呼吸道疾病如流感等，繼而居於鼻腔、鼻竇的肺炎球菌就會伺機入侵身體。」

死亡率高

雖然一般人感染肺炎球菌多徵狀輕微，但對於長者、幼童及免疫力受損人士則較為危險。兒童免疫、過敏及傳染病科專科醫生、港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華醫生指，「研究表明每20名入侵性肺炎球菌幼童患者便有1人死亡，主要是併發腦膜炎或敗血病；10%患者出現嚴重併發症，如胸腔積水等。長者方面，超過八成的住院患者出現一種或以上併發症。」

今年截至4月底的18歲以下入侵性肺炎感染個案中，有一半為血清3型。關日華坦言治療血清3型相對較困難，需要用上更大劑量及更長時間的抗生素。血清3型有高重症率、高住院率及高死亡率的「三高」風險。台灣研究指血清3型肺炎球菌感染總死亡率為9.7%，67.2%患者要入院治療；其他研究亦指患者有較高風險出現肋膜腔感染、與心臟相關的重症，多重病患者感染血清3型肺炎球菌的死亡率更高達30%至47%。