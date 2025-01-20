小心冬季隱形殺手「一氧化碳中毒」！為何CO會致命？中毒該如何治療？

日前，加拿大籍超級名模Dayle Haddon疑似因家中暖器故障而一氧化碳中毒不幸過世。進入冬季天氣寒冷，不少人常會緊閉門窗，這也讓一氧化碳中毒成為冬季的隱形殺手之一。林口長庚醫院兒科急症醫生吳昌騰講解了解一氧化碳的致病原因以及中毒症狀、治療方法，並提醒大眾應防止一氧化碳中毒的發生。

一氧化碳易與血紅蛋白結合 影響氧氣輸送傳遞至細胞

冬天在家中泡熱水澡暖暖身子是最幸福的事，但林口長庚醫院兒科急症醫生吳昌騰表示，天氣寒冷很多人常會緊閉家中門窗使用熱水洗澡，兒科急診也因此常常碰到病人因為家中燃氣熱水器安裝不當而造成一氧化碳中毒。

一氧化碳(CO)會干擾氧氣輸送及傳遞，進而引發致命危機。吳昌騰醫生提到，一氧化碳對血液中血紅蛋白的親和力比氧氣要來得高，親和力約為氧氣的230至270倍，因此易與血紅蛋白結合形成碳氧血紅蛋白(COHb)，進而影響血液中氧氣的輸送與傳遞導致細胞缺氧。

此外，吳昌騰醫生表示，一氧化碳同時也會與肌紅蛋白結合造成心肌損傷，而且毒素還可以透過細胞內蛋白結合、脂質過氧化、粒線體氧化、細胞凋亡和炎症等直接損害細胞，因此一氧化碳中毒若沒有及時識別和處理，可能會導致致命的心律失常和永久性神經系統等後遺症。