小心冬季隱形殺手「一氧化碳中毒」！為何CO會致命？中毒該如何治療？

日前，加拿大籍超級名模Dayle Haddon疑似因家中暖器故障而一氧化碳中毒不幸過世。進入冬季天氣寒冷，不少人常會緊閉門窗，這也讓一氧化碳中毒成為冬季的隱形殺手之一。林口長庚醫院兒科急症醫生吳昌騰講解了解一氧化碳的致病原因以及中毒症狀、治療方法，並提醒大眾應防止一氧化碳中毒的發生。
一氧化碳易與血紅蛋白結合 影響氧氣輸送傳遞至細胞
冬天在家中泡熱水澡暖暖身子是最幸福的事，但林口長庚醫院兒科急症醫生吳昌騰表示，天氣寒冷很多人常會緊閉家中門窗使用熱水洗澡，兒科急診也因此常常碰到病人因為家中燃氣熱水器安裝不當而造成一氧化碳中毒。
一氧化碳(CO)會干擾氧氣輸送及傳遞，進而引發致命危機。吳昌騰醫生提到，一氧化碳對血液中血紅蛋白的親和力比氧氣要來得高，親和力約為氧氣的230至270倍，因此易與血紅蛋白結合形成碳氧血紅蛋白(COHb)，進而影響血液中氧氣的輸送與傳遞導致細胞缺氧。
此外，吳昌騰醫生表示，一氧化碳同時也會與肌紅蛋白結合造成心肌損傷，而且毒素還可以透過細胞內蛋白結合、脂質過氧化、粒線體氧化、細胞凋亡和炎症等直接損害細胞，因此一氧化碳中毒若沒有及時識別和處理，可能會導致致命的心律失常和永久性神經系統等後遺症。
一氧化碳中毒有哪些症狀？急性毒該如何治療？
一氧化碳中毒的患者可能會出現各種非特異性症狀，吳昌騰醫生表示，有文獻研究指出，一氧化碳中毒最常見的症狀依序為頭痛、頭暈、虛弱，另外也有報告指出患者可能會有神經系統相關症狀，如：注意力不集中、記憶力障礙、情緒變化、昏迷、步態困難和運動障礙等。
在治療方面，吳昌騰醫生提到，如果患者出現急性一氧化碳中毒的情況，目前治療方法主要包括以下面向：
- 移除、遠離一氧化碳來源：確保患者不再吸入一氧化碳是最重要的首要步驟。
- 給予高濃度氧氣：常壓氧氣為最基礎的治療方法，可以加速一氧化碳排出體內，建議使用100%常壓氧氣。
- 高壓氧治療(HBO)：高壓氧治療可以縮短一氧化碳的清除半衰期，並可能降低遲發性神經系統後遺症的發生率。對於有嚴重症狀的患者(如：意識改變、神經功能缺損、心肌梗塞、COHb濃度＞25%或年齡＞55歲等)，可以考慮使用高壓氧治療。
- 支持性療法：根據患者的臨床表現，可能需要進行其他支持性治療，如：監測呼吸、心律和心臟功能等，必要時需給予藥物治療。
不過，預防甚於治療，吳昌騰醫生提醒，大眾應檢視家中熱水器的安裝，如果有安裝不當的情形，應將熱水器遷移至屋外，或更換為電熱水器使用，以預防一氧化碳中毒的發生。
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