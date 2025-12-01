小心病從口入 母體經加工食物攝取乳化劑 或影響幼兒腸道生態

近年愈來愈多證據表明腸道生態與健康有很大關係，如何保住腸道細菌的正常和平衡？除了注意飲食等生活習慣外，從胎兒時期可能已經要做工夫。最近有研究顯示，婦女在孕期和哺乳期攝取含有乳化劑的加工食物，可能會悄悄影響新生兒腸道生態的建立，使孩子在長大後更容易出現慢性腸道發炎與肥胖。

影響或持續至成年 該項由法國巴士德研究所和法國國家健康與醫學研究院的研究，團隊進行動物實驗，讓母鼠在懷孕及哺乳期間持續攝取乳化劑，結果幼鼠雖從未直接接觸，卻在生命最初數周內出現明顯的菌相變化，包括促發炎的鞭毛細菌數量上升，以及細菌更緊貼腸壁，而這些變化剛好發生在母體傳遞菌相給幼鼠的關鍵時期，相關菌群差異更可能持續到成年。

將作人體臨床試驗 研究更發現，這些菌群改變可以破壞腸道免疫訓練機制，本來讓細菌碎片穿過以訓練免疫系統的微細開口提早關閉，切斷免疫系統的學習機會，於是成年後更容易出現慢性腸道發炎、體重過度累積與代謝調節異常。 研究人員指出，今次的發現突顯食物添加劑可能產生跨世代影響，提醒母親的飲食選擇和習慣可直接影響孩子的長遠健康。團隊下一步將展開人體臨床試驗，直接比較孕婦有無攝取乳化劑對幼兒帶來的影響。乳化劑是食品工業最常見的添加劑之一，主要用於讓油與水均勻混合、改善口感與延長保存期限。