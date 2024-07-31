小心癌王｜小細胞肺癌惡名昭彰 認清徵狀及治療方法

小細胞肺癌惡名昭彰 認清徵狀及治療方法

小細胞肺癌被稱為肺癌中的惡霸、癌王，並非浪得虛名；根據香港衛生防護中心資料顯示，2022年香港共有3,782人死於肺癌，佔癌症死亡總數的25.7%；而肺癌中的小細胞肺癌，破壞力一點也不小，而且惡化速度快，存活率極低，因此有癌王稱號。

癌細胞生長快速 惡性度高

臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍醫生表示，肺癌主要分為小細胞肺癌跟非小細胞肺癌，取名於兩種肺癌在顯微鏡下的細胞大小；小細胞肺癌佔所有肺癌病例的百分之十五，而且只分為兩期 - 局限期與廣泛期。局限期表示肺癌只局限在肺部其中一邊或附近淋巴組織，而廣泛期則表示癌細胞已分布在兩邊肺部甚至轉移至其他器官，如骨骼、肝臟、腦部等等。

「整體來說，大概只有十分一的患者，在確診後能存活超過五年，所以被稱為肺癌中的惡霸、癌王。」戴醫生指出，小細胞肺癌惡性度極高，究其因由，歸納於4大特點：

「細胞增生快速」



小細胞肺癌細胞增生很快，患者在數個月甚至數天內，徵狀可惡化得極快，如不接受任何治療，有機會在六個月內因肺癌而死亡。

「遲確診」



差不多7成患者於確診時已經是廣泛期，癌細胞有機會已轉移到其他器官。

「大概有50%患者有腦轉移跡象」

大概有五成患者，在確診小細胞肺癌時，已有腦轉移跡象。

「抗藥速度快」

如單靠化療，大概六、七成患者的腫瘤會縮小及受控，但停藥之後，大部分患者會在六個月內，病情再度惡化。

9成以上患者有吸煙習慣 細心觀察現端倪

戴醫生指出，吸煙亦是小細胞肺癌最主要的風險因素，百分之九十五以上的小細胞肺癌患者，都有吸煙習慣；除了吸煙與長期吸食二手煙之外，越來越多世界各地的研究亦指出，環境污染亦為肺癌的風險因素，如微懸浮粒子（PM2.5）的濃度、室內燒木或燒炭、以及環境中的氡氣，都會影響人們增加患肺癌的風險。

徵狀方面，戴醫生透露，如出現如胸口不適、氣促、呼吸困難，咳嗽，有痰甚至是痰中帶血等徵狀，必須小心觀察；如咳嗽持續多於一個月，並且越發嚴重及頻密、另外如本身有運動習慣的人，發現近來運動耐力減低，運動時比平常容易喘氣，甚至在休息時也喘氣，都有機會是小細胞肺癌的徵狀，建議及早求醫作身體檢查。

此外，如腫瘤越來越大，有機會壓住如胸腔裡的聲帶神經，導致聲音沙啞，如腫瘤壓住大血管，則有機會導致面頸腫脹；如癌細胞擴散至骨骼、腦部，有機會導致骨痛或各種腦神經失調，就如中風一樣。患者有時亦會因腫瘤分泌一些物質，導致疲倦、胃口不佳、以及體重驟降。