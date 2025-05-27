粽子是端午節的必備美食。然而，市面上端午粽種類繁多，傳統的端午粽多以五花腩、臘肉、金華火腿等高脂肪和高鈉的食材製作。如果不小心進食過量，可能會增加患上高血壓、高血糖和高血脂等健康風險，甚至導致心血管疾病。屈臣氏註冊營養師林頌雅深入解析粽子的營養成分，讓大家健康享用端午粽。

傳統端午粽包括裹蒸粽和鹹肉粽。它們所含的熱量不低，主要原因在於這些粽子的分量較大，且使用了高脂肪的食材，包括豬腩肉、臘肉和金華火腿等。林頌雅指出，食用一隻裹蒸粽(約600克)相當於攝取3至4碗飯及10茶匙油的熱量，而一隻鹹肉粽(約230克)則相當於1碗半飯及4茶匙油。「對於一位60公斤、靜態工作的女性而言，每天約需1,800卡路里，因此進食一隻裹蒸粽便已經達到每日所需熱量的一半。」此外，雖然鹼水粽及冰粽的脂肪含量較低，但其碳水化合物和糖分的含量也不容小覷，熱量與裹蒸粽和鹹肉粽相近。「許多人在享用粽子時還會沾上砂糖，這亦會大大增加熱量攝入。」

留意升糖指數

端午粽的主要成分是糯米，其升糖指數(GI)高達98，甚至高於白飯。林頌雅解釋，「這是因為糯米中的糖類主要為支鏈型，較易被分解，導致飯後血糖快速上升。」因此，糖尿病患者在節日期間應避免食用以糯米製成的粽子，建議以五穀粽替代。

健康食粽5秘訣

1. 與親友分享，避免「獨食」：大部分粽子的分量通常較大，建議與家人朋友共享，參考每日建議進食量適量進食。

2. 代替正餐中的五穀類：由於粽子由糯米製成，碳水化合物含量較高，建議減少或直接用粽子替代正餐中的飯、麵或根莖類蔬菜，以避免過量攝取。

3. 配搭蔬菜進食：大部分粽子的膳食纖維含量較低，建議配搭一碗熟菜，這有助於減緩血糖上升。

4. 進食時，不額外沾醬汁或糖：大部分粽子已含有較高的糖分和鈉，額外添加醬汁或糖會使攝取量超出建議範圍。

5. 進食後散步至少半小時，不僅有助於消化，還能消耗多餘熱量，有助於控制體重。