小心膽固醇過高 少碰三類食物幫你抵擋壞膽固醇

你有沒有每年驗身，了解自己的身體狀況呢？而當看到體檢報告上膽固醇的數值超標時，總會認為是日常飲食所致。膽固醇過高的人固然要正確選擇食物，以免助長壞膽固醇產生，但其實大部分膽固醇都是由身體自行製造，對於高膽固醇患者來說，單靠飲食未必可以降低壞膽固醇水平，亦需按照醫生指示用藥，以及多做運動才能遠離心臟病及中風等疾病的威脅。
身體不可或缺
膽固醇是身體不可或缺的元素，因為它是組成細胞膜及荷爾蒙的重要物質，對維持生理正常運作十分重要。大約七至八成膽固醇實際上是由身體自行製造，餘下則由日常飲食會為身體供應。
減飽和脂肪攝取
而影響體內膽固醇、特別是會破壞血管健康的壞膽固醇水平的最大因素，並非食物的膽固醇含量，而是飽和脂肪。攝取太多飽和脂肪會令膽固醇更容易沉積，亦會提高壞膽固醇，導致血管增厚及彈性降低，帶來血管阻塞引起的心血管疾病風險。
想避免攝取過量飽和脂肪，便應注意以下三類食物的攝取量：
- 油脂含量較高的紅肉，尤其不宜食用以紅肉加工的製品，如香腸、火腿及肉丸等，新鮮紅肉則可適量食用，並應選擇瘦肉部位。
- 油炸食物：每種食油都是由不同比例的飽和脂肪、單元不飽和脂肪及多元不飽和脂肪組成，故此經常進食油炸食物會帶來熱量和飽和脂肪，清蒸、水煮、涼拌及燉煮是較合適的烹調方法。
- 烘焙食物：不少人都會以麵包做早餐，但鬆軟美味的麵包及甜點往往加入大量忌廉及沙糖，多吃對健康有害無益，添加其他成分的棵麥包及農夫包可能是較合適的選擇。