小心膽固醇過高 少碰三類食物幫你抵擋壞膽固醇

你有沒有每年驗身，了解自己的身體狀況呢？而當看到體檢報告上膽固醇的數值超標時，總會認為是日常飲食所致。膽固醇過高的人固然要正確選擇食物，以免助長壞膽固醇產生，但其實大部分膽固醇都是由身體自行製造，對於高膽固醇患者來說，單靠飲食未必可以降低壞膽固醇水平，亦需按照醫生指示用藥，以及多做運動才能遠離心臟病及中風等疾病的威脅。

身體不可或缺

膽固醇是身體不可或缺的元素，因為它是組成細胞膜及荷爾蒙的重要物質，對維持生理正常運作十分重要。大約七至八成膽固醇實際上是由身體自行製造，餘下則由日常飲食會為身體供應。