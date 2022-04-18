小心隆胸假資訊 引致不良後遺症

有整形外科專科醫生表示，最近有些少女從社交媒體等渠道，得知注射式豐胸療程，由於比傳統手術簡單便宜、康復期短而接受了療程，可是出現了注射物移位或感染的後遺症，最終需以手術移除注射物，身心受累。

或現不良反應

多年前曾在香港出現的奧美定，即聚丙烯酰胺水凝膠(PAAG)，呈啫喱狀，不會被人體分解和吸收，整形外科專科醫生彭雪瑩指出，根據香港整形及整容外科學會的資料，香港最少有53名婦女注射過聚丙烯酰胺水凝膠隆胸後，出現痛楚變形等狀況，最少有6人因出現不良反應最終要將乳房切除。