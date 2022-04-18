小心隆胸假資訊 引致不良後遺症

有整形外科專科醫生表示，最近有些少女從社交媒體等渠道，得知注射式豐胸療程，由於比傳統手術簡單便宜、康復期短而接受了療程，可是出現了注射物移位或感染的後遺症，最終需以手術移除注射物，身心受累。
或現不良反應
多年前曾在香港出現的奧美定，即聚丙烯酰胺水凝膠(PAAG)，呈啫喱狀，不會被人體分解和吸收，整形外科專科醫生彭雪瑩指出，根據香港整形及整容外科學會的資料，香港最少有53名婦女注射過聚丙烯酰胺水凝膠隆胸後，出現痛楚變形等狀況，最少有6人因出現不良反應最終要將乳房切除。
成分如出一轍
而最近網上流行、聲稱可以被人體安全吸收的豐胸針Los Deline液態水分子或Aquafilling，有醫學文獻指出其成分與PAAG如出一轍，或只是重新包裝推出市場。此外，PAAG原料丙烯酰胺單體通常會殘留在產品中，或對人體基因、生殖系統及神經系統造成損害，而注射PAAG或引起多種併發症，如乳房腫塊、感染、發炎、 出血、膿腫、疼痛、皮膚知覺及結構改變、凝膠移位等，若情況嚴重需要接受治療，甚至切除整個乳房。
向醫生了解隆胸方法
彭雪瑩提醒大家，若要從身體取出PAAG，基本上不能100%取出注射物，而且過程要全身麻醉。而現時較普遍，且有大量數據支持的隆胸方法，包括植入矽袋和自身體脂移植，如有需要隆胸，應先諮詢整形外科專科醫生，了解哪一個方法比較適合自己。