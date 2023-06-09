小心食薯仔中毒！連皮食、發芽都有風險？

配糖生物鹼 薯仔的植株會自然產生多種配糖生物鹼，主要為α-茄鹼與α-卡茄鹼，佔總數的95%，以花和芽的含量最高，塊莖的含量最低。配糖生物鹼主要集中在薯皮下只有1.5毫米薄的一層，所以我們在食薯仔前，只要削去外皮就可。

攝入過量對人體有害？ 但是如果薯仔貯存不當，長時間受到光照，就可能導致表皮變綠和產生配糖生物鹼，令薯仔內的配糖生物鹼含量有所增加，一旦我們進食薯仔時攝入過量的配糖生物鹼就會對人體有害。

有致命風險？ 急性症狀一般於食後30分鐘至12小時出現，包括噁心、嘔吐、胃痙攣、腹痛和腹瀉等，嚴重者更會出現多項神經系統病徵，包括嗜睡、煩躁、顫抖、神志不清、乏力和視力模糊，但不會有致命的風險。