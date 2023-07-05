小暑養生 重養陽養心

7月7日將是「小暑」，屬廿四節氣的第11個節氣，也是夏季的第五個節氣。夏季養生最重要是養心和養陽，保持心平氣和，大家亦可趁這段最炎熱的時間做三伏天灸，強身保健。
浸大中醫藥學院臨床部副主任及中醫臨床副教授楊君軍博士表示，「暑是炎熱的意思，而香港濕氣亦重，加上雨季，高溫、高濕讓人易感疲倦、沒胃口。建議下雨時最好留在室內，否則太陽一出，雨水蒸發令身體吸收更多濕氣。」
做好防暑工作
夏天最熱日子，在小暑和處暑之間；民間有「大暑小暑，上蒸下煮」的說法，出汗多、消耗大。楊君軍解釋，「身體流汗本為散熱，中醫角度認為有助排出濕氣，但如果出汗太多便會『氣隨津出』，即陽氣隨津液流失，容易頭暈甚至中暑。」因此外出工作或運動，要做好防暑工作，如帶傘、戴帽等，要多喝水，亦可帶藥油以備不時之需。
天灸養陽
中醫著重順從四季，「春夏養陽，秋冬養陰」，楊君軍認為曬太陽便可，尤其陽氣虛者，「重點要曬到月臉、背部的督脈位置，不用脫衣，穿T恤便可。要留意避開中午時間，可於早上及下午，曬10至30分鐘。」也可考慮做天灸，於三伏天用性味辛溫的中藥磨成粉，加入生薑汁調和，貼於相關穴位上，達到補陽氣的功效，可強身保健，對鼻敏感、哮喘、經痛也有助益。
平心靜氣養心
夏季於五行屬火，亦對應到心，因此夏季宜養心。楊君軍提出，「心為君主之官、心動則五臟六腑皆搖，所以心的養護極為重要。養心重點於平心靜氣，心情舒暢，有助心的機能旺盛。」
天氣熱少不了開冷氣、飲凍飲，但原來對身體有影響。「因為陽氣趨向體表，脾胃等臟腑相對較寒，飲凍飲的話會更傷陽氣。不妨先冷靜一會，飲用溫水或和暖水，更解渴解暑。晚上睡覺時不要開太大冷氣，或阻氣血運行，讓人起床時感到疲倦、關節痠軟。日間補充足夠水分、睡前先定心神，有心靜自然涼之效。長者夏天出現膝關節痛，都與冷氣有關，可穿長褲睡覺。」
消暑飲食
腸胃病好發於夏天，而臟腑陽氣不足，易感不適有脹悶感，甚至腹瀉。故夏天留意飲食衛生外，飲食也應清淡，減輕脾胃負擔。楊君軍推介三伏天可進食炒綠豆芽、西瓜番茄汁，有清熱和消暑之效，「若腸胃偏寒不能進食較涼的食物，可試薑棗茶溫熱一下。進食清熱消暑食物前亦應由細小分量開始。」
炒綠豆芽
材料：新鮮綠豆芽500克、花椒少許、油、白醋、食鹽適量。
做法：豆芽洗淨瀝乾，油鍋燒熱，花椒入鍋烹出香味，將豆芽下鍋爆炒幾下，倒入白醋繼續翻炒數分鐘，起鍋時放入食鹽即可。
功效：清熱解毒，療瘡瘍。
西瓜番茄汁
材料：西瓜半個、番茄3個。
做法：西瓜去皮、去籽，番茄沸水沖燙，剝皮去籽。二者同時絞汁，隨量飲用。
功效：清熱、生津、止渴。對於夏季感冒，口渴、煩躁，食慾不振，消化不良，小便赤熱者尤為適宜。