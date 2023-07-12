小朋友放暑假 夜瞓、食得唔健康？父母3招適度管控

許多父母會有孩子放假就等於放飛的感覺，對於他們的日常作息要持續「要求或管控」還是放寬會陷入兩難。

放暑假，家中的孩子是否仍維持和上學時一樣的生活作息與活動量呢？根據一項南澳大學進行的研究發現，當小學生放假時，他們的活動量較少，花更多時間在螢幕上，也吃的更不健康。

降低螢幕使用率 維持穩定生活作息

屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興說明，暑假期間年紀大一點的學生可以按照「自己的規劃」安排起居與學習時間，但初中和小學學童就需要家長多費些心力，有些學童終日抱著手機、平板、電腦或電視度日，這種典型的「坐式生活」，將影響學童的發育，特別是成長的關鍵期，需要規律且中高強度的身體活動才能刺激生長發育。

徐錦興提醒，過多的螢幕使用必然壓縮到其他活動的時間，建議家長與學童共同規劃假期的安排，可參考美國兒童學會螢幕使用時間的指引，2至5歲一小時內、6至17歲不超過兩小時，並規劃運動、藝術等非螢幕類的活動，一起參與孩子的每一項學習，動手操作、熱情探索。