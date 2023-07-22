小朋友肥胖要注意！初中生肥胖出現黑色頸紋 嚴重恐演變成糖尿病

14歲初中生小樂身材較胖，媽媽相當擔心他的健康狀況。但小樂並不在意，個性活潑有趣的他自封自己是「有活力的胖子」不需要看醫生。直到頸後方出現洗不掉的「黑色斑紋」，朋友開始開他玩笑說他沒洗澡，小樂才漸漸在意體重問題。

「黑色棘皮症」與胰島素阻抗有關 產生黑色斑紋

為甚麼會小樂頸後方會出現「黑色斑紋」呢？光田醫院減重門診鄔翔帆醫生指出，小樂後頸的黑色斑紋並不是洗澡洗不乾淨殘留的污垢，事實上是黑色素沉澱引起的皮膚異常，當胰島素濃度偏高，胰島素作用於角質細胞促使細胞增生，因而造成局部皮膚粗黑的狀況，醫學上稱為「黑色棘皮症」。

「黑色棘皮症」是由胰島素阻抗所引起，如果胰島素阻抗持續偏高不加以控制，最終容易演變成糖尿病。而小樂經檢查後發現其血壓高達154/79 mmHg、總膽固醇數值289 mg/dL、低密度膽固醇240 mg/dL，其中糖化血色素更是超標達6.5%。

鄔翔帆醫生表示，小樂的指數若是在成年人身上，幾乎已可判定為糖尿病，雖然相關指數顯示小樂的健康狀況不甚理想，但他還是青少年仍有很大的機會可以改善。